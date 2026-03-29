Marius Șumudică a fost dat afară de la Al-Okhdood după doar trei luni. A rezistat 14 etape în Saudi Pro League

Antrenorul român Marius Șumudică și-a încheiat colaborarea cu formația saudită Al-Okhdood, după ce cele două părți au ajuns la un acord pentru rezilierea contractului. Anunțul a fost făcut oficial de club, sâmbătă, printr-un mesaj publicat pe platforma X.

Despărțirea vine într-un moment dificil pentru echipă, care ocupă locul 17 în clasamentul Saudi Pro League, poziție ce indică o luptă directă pentru evitarea retrogradării.

Marius Șumudică a stat pe bancă doar 14 etape și a acumulat 8 puncte

Tehnicianul român preluase conducerea echipei la începutul anului, mai exact pe 5 ianuarie, într-un moment în care clubul încerca să își redreseze parcursul din campionat.

În cele 14 etape în care a condus echipa, Marius Șumudică a reușit să adune 8 puncte, un bilanț considerat insuficient pentru a scoate formația din zona periculoasă a clasamentului.

Rezultatele nu au fost suficiente pentru a schimba semnificativ situația echipei, iar conducerea clubului a decis, de comun acord cu antrenorul, încetarea colaborării.

Șumudică l-a înlocuit pe Paulo Sergio, care avea un bilanț similar

Marius Șumudică a fost adus la Al-Okhdood pentru a-l înlocui pe antrenorul portughez Paulo Sérgio, care fusese demis după un start slab de sezon.

Sub conducerea lui Paulo Sergio, echipa acumulase doar 5 puncte în primele 12 etape, ceea ce a determinat schimbarea de pe banca tehnică.

În ciuda acestei schimbări, rezultatele nu s-au îmbunătățit semnificativ, iar echipa a rămas în zona retrogradării.

Al-Okhdood rămâne în lupta pentru salvarea de la retrogradare

În momentul despărțirii de Șumudică, Al-Okhdood ocupă penultimul loc în clasament, ceea ce complică șansele de menținere în prima ligă saudită.

Situația echipei reflectă un sezon dificil, marcat de rezultate slabe și schimbări la nivelul băncii tehnice.

Conducerea clubului urmează să decidă rapid numele unui nou antrenor, în încercarea de a salva sezonul în ultimele etape.

A treia experiență a lui Marius Șumudică în Arabia Saudită

Pentru Marius Șumudică, experiența de la Al-Okhdood reprezintă a treia aventură în fotbalul saudit.

Tehnicianul român a mai antrenat în trecut două echipe importante din campionat: Al-Shabab, unde a avut două mandate, și Al-Raed.

Experiențele anterioare i-au consolidat reputația în zona Golfului, însă perioada petrecută la Al-Okhdood a fost una scurtă și fără rezultate notabile.

