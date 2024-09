Marius Șumudică a făcut schimbări la Rapid: Am avut discuții individuale

Marius Șumudică a dezvăluit la conferința de presă susținută după meciul Unirea Slobozia - Rapid 1-2, că a lucrat intens la psihicul jucătorilor săi, reușind să le insufle încredere și să îi motiveze după eșecul suferit cu Universitatea Cluj.

Întrebat dacă planul său de a-i scoate la masă pe liderii echipei rămâne valabil, antrenorul a ales să păstreze misterul, refuzând să ofere un răspuns clar și afirmând că acesta este un aspect pe care îl va gestiona în mod personal.

După victoria strânsă obținută la Clinceni, Marius Șumudică și-a permis să revină la stilul său energic și plin de metafore, comparând tinerii jucători din echipă cu „ghiocei” care încep să-și arate potențialul. În ciuda stresului acumulat în ultimele săptămâni, tehnicianul giuleștenilor a subliniat cât de importante au fost emoțiile trăite pe parcursul meciului, oferind detalii despre modul în care a gestionat presiunea și a menținut echipa concentrată.

Schimbarea de ton a fost evidentă la Șumudică, care, deși cu o săptămână înainte criticase dur echipa după înfrângerea cu U Cluj, a arătat o atitudine mai relaxată și mulțumită după victoria de la Clinceni. Antrenorul a lăudat reacția echipei și implicarea jucătorilor, semn că feedback-ul primit din partea acestora i-a redat încrederea în potențialul lor de a continua pe un drum pozitiv.

Marius Șumudică a fost întrebat despre declarațiile lui Cristi Manea, care susținea că antrenorul a readus spiritul și agresivitatea la Rapid. Tehnicianul a fost modest în răspuns, refuzând să-și atribuie meritele pentru schimbarea echipei, subliniind că reușitele aparțin exclusiv jucătorilor.

„Nu sunt meritele mele, sunt ale jucătorilor. OK, poate că din punct de vedere psihic am avut discuții individuale cu jucătorii, am încercat să le transmit ceea ce înseamnă Rapidul. Nu numai pentru mine, ci pentru suporterii ăștia care cântă non-stop și merită mai mult” a explicat antrenorul.