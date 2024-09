Sport Unirea Slobozia - Rapid, 1-2. Giuleștenii au câștigat trei puncte vitale







Rapid s-a impus, luni seara, în deplasare, în confruntarea cu Unirea Urziceni, ce a contat pentru runda a 10-a a campionatului intern. A fost un meci complicat pentru echipa lui Marius Șumuidcă, nevoită să strângă urgent puncte, pentru a rămâne în partea superioară a clasamentului.

Cele două goluri ale echipei din Giulești au fost marcate de Rareş Pop (24, 60). Prima reușită a venit după pasa norvegianului Tobias Christensen, iar cea de-a doua după o minge sosită de la un jucător advers.

Rapid era obligată să câștige la Unirea Slobozia, pentru a rămâne în zona de sus a clasamentului

De partea cealaltă, gazdele au reuşit să egaleze în urma unui corner, prin fundaşul de naționalitate ucraineană Dmitro Pospelov (31), care a trimis mingea în plasă cu genunchiul.

Unirea Slobozia - Rapid Bucureşti 1-2 (1-1), Arena 1 - Clinceni Au marcat: Dmitro Pospelov (31), respectiv Rareş Pop (24, 60). Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica/Ilfov); arbitri asistenţi: Vasile Marinescu (Bucureşti), Valentin Avram (Bucureşti); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi) Arbitru video: Marian Barbu (Făgăraş); arbitru asistent video: Marcel Bîrsan (Bucureşti) Observatori: Augustus Constantin (Râmnicu Vâlcea) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) - LPF.

Rareș Pop, omul care a făcut diferența cu „o dublă”

Eroul Rapidului a vorbit, la final, despre goluruile marcate în partida disputată contra ialomițenilor.

„A fost un efort de echipă. Un lucru pozitiv a fost că am marcat. Echipa a muncit, s-a văzut asta, am dat totul și am luat cele trei puncte. E oarecum rodul muncii mele de până acum. Eu sper să o să o țin tot așa și să îmi ajut echipa cât mai mult. Cu siguranță, orice jucător care intră titular are parte de încrederea antrenorului”, a spus Rareș Pop, omul care a reușit „o dublă” luni seară, la Digi Sport.

Marius Șumudică a trimis săgeți către Neil Lennon, fostul antrenor al rapidiștilor

Marius Șumudică, antrenorul giuleștenilor, nu a ezitat să se laude pentru că a schimbat echipa în bine. Tehnicianul a spus că formația sa are posesie, spre deosebire de perioada în care a fost pregătită de Neil Lennon.

„Am avut posesie, ceea ce Rapid n-avea înainte. Am arătat mai bine fizic, am început să creștem. Am devenit o echipă agresivă, am câștigat dueluri. N-am văzut nicio părere de rău la cei de pe bancă, au intrat când a fost nevoie și și-au făcut treaba.

Creștem și o facem frumos, ca ghioceii, ați văzut cum ies primăvara? Așa facem și noi. Mi-e drag de băieții ăștia”, a spus Șumudică pentru sursa citată.