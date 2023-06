Marius Budăi promite că revendicările profesorilor vor fi reglementate în viitoarea lege a salarizării

„Noi am scris în Nota de Fundamentare, le-am explicat profesorilor de ce am trecut în Nota de Fundamentare, am scris principiul de la care plecăm în construcția noii grile. Nu voi discuta neapărat pe închiderea altor grile până nu voi termina discuția pentru Educația.

Da, principiul de la care plecăm în construirea grilei de salarizare este plecare de la salariul mediu brut aflat în plată pentru debutant”, spune ministrul Muncii, Marius Budăi, după întâlnirea cu profesorii de la I. L Caragiale. Tot miercuri, ministrul s-a întâlnit cu Ligia Deca la Ministerul Educației pentru a vorbit despre greva profesorilor.

Revendicările profesorilor vor fi luate în considerare în viitoarea lege a salarizării

Marius Budăi declară că proiectul legii salarizării va fi finalizat până la data de 15 iulie și va fi supus aprobării în cadrul Guvernului pe 1 septembrie. „Până pe data de 15 am termen de la coaliție să finalizeze draftul legii, astftel încât în perioada 15 iulie-1 septembrie să continuăm discuțiile cu sindicatele, ca la 1 septembrie propunerea legislativă să treacă de guvern și să fie depusă în Parlament. Până acum nicio sarcină primită de la coaliție nu am ratat-o”, potrivit știripesurse.ro.

Miercuri, ministrul Muncii s-a prezentat la întâlnirea cu profesorii de la Liceul Ion Luca Caragiale din Capitală. În momentul în care a intrat, a fost întrebat dacă va finaliza legea salarizării unitare până la data de 15 iunie, așa cum a fost anunțat anterior de către coaliție.

„Până acum, orice decizie am primi de la coaliţie am respectat şi nu o să încep acum să încalc o decizie a coaliţiei”, a spus ministrul.

Conform federațiilor sindicale din Educație, procentul membrilor de sindicat care participă la grevă este de 86,93% din totalul celor care au semnat referendumul pentru declanșarea acestui protest.

Într-o declarație ulterioară, Ministerul Educației a subliniat că procentele comunicate marți „sunt calculate raportat la totalul personalului și la totalul personalului didactic din învățământul preuniversitar, nu la numărul total de membri de sindicat”.