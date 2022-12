Nu va exista o a doua creștere a pensiilor în 2023, chiar dacă majorarea e sub inflație. Marius Budăi a confirmat

Referitor la discuțiile din spațiul public privind o a doua majorare de pensii în anul 2023, Marius Budăi a declarat că deocamdată nu doreşte să vorbească despre acest subiect.

Marius Budăi a negat existența unei a doua majorări de pensii

Ministrul Muncii spune că nu a declarat niciodată că pensiile vor fi mărite a doua oară în 2023, spunând că preferă să vorbească doar despre fapte și, așa cum s-a putut observa, „am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”. Dar nu spune despre ce echilibru ar putea fi vorba ținând cont de explozia prețurilor la toate categoriile de alimente, energie, gaze, utilități, în comparație cu mărirea pensiilor care va fi de la 1 ianuarie, sub procentul inflației.

„Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. Mâine dimineață vom intra în avizare ministerială, astfel încât să nu avem nicio sincopă. Am să vorbesc despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”, a subliniat ministrul Marius Budăi.

Ce spune despre plângerea penală din partea liderilor de sindicat

Marius Budăi a fost întrebat despre plângerea penală cu care îl amenință liderii sindicatelor, ministrul a declarat: „Nu răspund la aceste lucruri. Dacă atunci când vrei să faci bine treci prin asta, o să trecem. Într-o perioadă atât de grea, Guvernul a încercat să țină un echilibru”.

Recent, ministrul Muncii a vorbit despre majorarea pensiilor de la începutul anului viitor și de ajutoarelor financiare acordate de Guvernul de la București. Acesta a dat asigurări că pensiilor vor crește de la 1 ianuarie 2023.

„Vreau să vă spun că suntem pe ultima sută de metri cu actele normative, suntem în construcția finală, din discuțiile care au loc pe parcursul acestor zile. Și astăzi și mâine discutăm cu Ministerul de Finanțe, avem actele normative, avizul economic și social și important este că de la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate, de la 1.586 de lei la 1785 de lei.

Marius Budăi, despre pensiile speciale

„Până la 31 decembrie trebuie să prezentăm comisiei o lege. Toate reformele au fost discutate cu cei de la Comisia Europeană. Discuțiile pot fi purtate chiar până la următoarea cerere de retragere de fonduri prin PNRR. Mâine avem o primă discuție cu dumnealor.

Deciza este luată în coaliție, prezentăm proiectul mâine seară. Eu vreau să terminăm discuțiile și apoi vom transmite public ce vom face”, a spus Mariu Budăi cu privire la o eventuală tăiere a pensiilor speciale, a declarat ministrul Muncii la realitatea.net.