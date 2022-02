Marius Antonescu, naționala de rugby: „Acest meci cu Portugalia îl vedem ca pe o semifinală”

„În general, am fost mulțumit derezultatul împotriva Rusiei – deși probabil că jucătorii și suporterii deopotrivă au fost dezamăgiți de faptul că am luat trei eseuri cu moluri și nu am reușit să finalizăm câteva ocazii bune în care am depășit linia lor defensivă.

În această săptămână am încercat să construim pe jocul din meciul cu Rusia, să facem un pas înainte. Echipa înțelege că trebuie să ne îmbunătățim jocul în toate aspectele, deoarece Portugalia a crescut foarte mult și are o forță ofensivă remarcabilă”, a declarat antrenorul echipei naționale, Andy Robinson.

Săptămâna trecută, Stejarii i-au învins pe ruși pe stadionul „Arcul de Triumf” cu scorul de 35 la 24, însă se așteaptă la un meci mai greu sâmbata aceasta, împotriva Portugaliei. Anul trecut, la Lisabona, România a reușit să le întoarcă jocul portughezilor în ultimele minute ale partidei.

Cu un scor de 27-14 în favoarea Portugaliei, Stejarii au reușit să marcheze două eseuri, meciul fiind închis cu 28 de puncte obținute de națională. „Îmi aduc aminte foarte bine meciul ăla. Nimeni nu credea că de la 27 – 14 am putea reveni cu două eseuri și să îi batem. A fost o revenire spectaculoasă”, transmite Daniel Plai, jucător al naționalei de rugby, care a debutat în urmă cu 4 ani cu o victorie împotriva Portugaliei.

O victorie împotriva Portugaliei ar fi decisivă

„Acest meci cu Portugalia îl vedem ca pe o semifinală, deoarece este un adversar direct, precum Spania sau Rusia. Am trecut de Rusia acum cel mai important meci este Portugalia, după care o să vedem în funcție de rezultat ce obiective avem”, a spus Marius Antonescu, jucător în naționala de rugby a României.

Sâmbătă, la ora 17:30, Stejarii se vor întâlni pe teren cu Portugalia în al doilea meci disputat pe anul 2022. După victoria împotriva Rusiei și intrarea în palmaresul nostru a Cupei Kiseleff, jucătorii naționalei se simt încrezători cu privire la meciul de mâine, chiar dacă știu că o să se întâlnească cu un alt tip de adversar, cu un alt tip de joc. „Suntem conștienți că va fi un meci destul de greu. E un meci capital pentru noi și pentru cursa noastră în calificare. Ușor, ușor, emoțiile cresc de la o zi la alta, îi studiem destul de detaliat și suntem alerți față de jucătorii lor”, completează Marius Antonescu, care este de părere că Portugalia este o echipă mult mai periculoasă decât Rusia.

În etapa trecută Portugalia a reușit să încheie un egal cu Georgia 25-25, în timp ce Spania a învins Olanda cu 43 la 0. Următoarele 3 meciuri ce vor fi discutate în cadrul Campionatului European de Rugby sunt: Rusia-Spania, Olanda-Georgia și România-Portugalia.

La momentul actual Spania conduce clasamentul campionatului, cu 5 puncte, fiind urmată de România (4 puncte), Georgia (2 puncte), Portugalia (2 puncte), Rusia și Olanda (0 puncte). Meciul dintre România și Portugalia este considerat a fi decisiv pentru Campionatul Mondial din 2023. „E un pas imens pentru calificarea la Cupa Mondială”, este de părere Daniel Plai.

„Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun ca să fim mai aproape de calificare”, a transmis Marius Antonescu.

Schimbări în primul XV românesc

Staff-ul tehnic a stabilit 3 schimbări în primul XV al echipei naționale pentru partida cu Portugalia: Daniel Plai începe la uvertură, Ionel Melinte va fi fundaș, iar Marius Simionescu aripă. Jucătorii Tudor Boldor, Taylor Gontineac și Robert Neagu nu vor participa din cauza accidentărilor.