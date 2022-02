Puternice forțe ruso-române se ciocnesc, mâine, la București

Jucătorii români sunt deciși să obțină victoria împotriva rivalilor direcți la ocuparea unuia din primele două locuri direct calificante la Cupa Mondială.Ei se așteaptă la un meci pe ”viață și pe moarte” contra Rusiei.

„Este o confruntare puternică, pentru care ne pregătim de multe săptămâni. E pe viață și pe moarte. Echipa națională se pregătește de foarte mult timp, are foarte multe antrenamente pe zi și eu sper ca după ce vom termina meciul să putem să ne bucurăm de o victorie”, spune Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

La meci pot asista și spectatori, care pot ocupa 30% din locurile stadionului. Ei pot reprezenta chiar acel al 16-lea jucător care să-i împingă pe ”Stejari” spre o victorie așteptată de toată lumea.

Un meci dificil

Dificultatea partidei e crescută și pentru că acesta e primul meci al anului. De regulă, înaintea startului, echipa disputa măcar o partidă de verificare, dar acest lucru a fost imposibil din cauza pandemiei.

”Primul meci e foarte greu, pentru că pornești motoarele. Venim după o iarnă destul de dificilă, nu din punct de vedere al zăpezii, că aici am avut noroc, ci din punct de vedere al competiției. Competiția în România a stagnat undeva în decembrie. Am avut la finalul anului trecut un meci cu naționala Italiei A și eu cred că am ținut cât de cât băieții în priză.

E destul de greu din cauza condițiilor sanitare și din cauza Covid-ului să putem să plecăm din țară, pentru că în general trebuie să stăm într-o anumită bulă redactată de Federația Internațională și era destul de greu să merg cu ei să joc un meci de încălzire. Și atunci vom avea prima partidă contra Rusiei. Sper să debutăm cu o victorie. Cred că va fi un meci-spectacol”, mai declară Alin Petrache.

Globulele ovale

Cunoscut pentru modul vulcanic în care trăiește meciurile, fostul căpitan al naționalei recunoaște că nu se poate abține, pentru că, asemenea tuturor celor care au practicat acest sport, prin vene îi curg ”globule ovale”.

”Nu pot să stau departe de pregătirea echipei. Mi-e greu de fiecare dată când mă aflu în tribună. N-aș vrea să doresc niciunui jucător, în clipa în care pune ghetele în cui și se lasă, să fie alături de mine în tribună, pentru că sângele trece foarte accelerat prin venele noastre și, mai ales, așa cum spunem de fiecare dată, globulele noastre, globule ovale, mișcă foarte mult emoția în aceste momente” – Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby.

Mult succes Stejarilor!