Marine Le Pen, în dialog direct cu elita economică franceză. Întâlnire discretă cu lideri ai marilor corporații

O cină desfășurată la Paris între lidera dreptei franceze, Marine Le Pen, și un grup influent de directori executivi din marile companii franceze indică o evoluție semnificativă în relația dintre mediul de afaceri și partidul său, Rassemblement National, potrivit Novel Obs.

Evenimentul sugerează o deschidere progresivă a elitei economice față de o formațiune politică care, până recent, era tratată cu reticență.

Potrivit unor surse apropiate discuțiilor, la întâlnirea organizată marți au participat nume importante din economia franceză, inclusiv Bernard Arnault, conducătorul gigantului de lux LVMH, dar și Patrick Pouyanné, șeful TotalEnergies. De asemenea, au fost prezenți lideri ai unor companii listate în CAC 40, principalul indice bursier al Franței.

Conform acelorași surse, discuțiile au avut loc într-un cadru restrâns, iar participanții au preferat anonimatul pentru a putea vorbi deschis despre natura întâlnirii.

Printre cei prezenți s-au numărat și Catherine MacGregor, conducătoarea Engie, Sébastien Bazin de la Accor, precum și Cyrille Bolloré și Henri de Castries.

Întâlnirea are loc într-un moment în care Jordan Bardella, președintele partidului, și Marine Le Pen conduc în sondajele pentru alegerile prezidențiale programate anul viitor.

Această poziționare electorală a determinat o parte a mediului de afaceri să își recalibreze strategia de relaționare cu scena politică.

În trecut, liderii economici francezi au privit cu rezervă partidul, în special din cauza pozițiilor fluctuante privind politici economice majore, inclusiv apartenența la zona euro.

În 2017, Bernard Arnault și-a exprimat susținerea pentru actualul președinte Emmanuel Macron, refuzând, până recent, orice întâlnire cu reprezentanții formațiunii conduse de Le Pen.

Un executiv participant a descris întâlnirea ca fiind „un schimb solid de opinii”, subliniind că nu a fost vorba despre „o apropiere confortabilă” între mediul de afaceri și lidera politică, ci mai degrabă despre o discuție aplicată pe teme economice.

În același timp, Patrick Pouyanné declara încă din luna ianuarie că liderii de business ar trebui să dialogheze atât cu extrema dreaptă, cât și cu stânga radicală, pentru „a introduce un plus de realism într-o dezbatere politică confuză și iluzorie”.

Pe de altă parte, un fost oficial guvernamental a remarcat impactul simbolic al întâlnirii, afirmând că faptul că Marine Le Pen „se întâlnește cu Arnault, Pouyanné și alții contribuie la normalizarea imaginii sale”.

Cina a avut loc la restaurantul Drouant, un loc cunoscut pentru reuniuni discrete ale elitei politice și culturale din Franța.

Nici partidul Rassemblement National, nici compania LVMH nu au oferit comentarii oficiale. În schimb, un reprezentant al Engie a precizat că politica firmei este de a se întâlni cu reprezentanți ai tuturor partidelor politice din Franța.