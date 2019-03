Marin Preda despre cum le „aranjăm” noi, românii, pe toate, şi n-avem de ce să ne îngrijorăm. Gândul lui Cristoiu

Într-un număr anterior surprindeam în cadrul tinerei generații o largă categorie pe care am poreclit-o Proletariatul digital. Încercam și o schiță de portret al proletarului digital tipic: „Personajul tipic e tînărul casual îmbrăcat, avînd în spate rucsacul cu laptopul și mergînd pe trotinetă sau cel mult bicicletă. Acest proletariat digital n-are avere, chiar dacă duce o viață bună, deoarece cîștigă bine la locul de muncă.”





Pe trotinetă sau pe bicicletă, întîlnesc proletariatul digital ori de cîte ori mă duc la Bibliotecă sau vin de la Bibliotecă. Într-una din rătăcirile sale electorale, Sorin Oprescu a oferit bicicliștilor și trotinetiștilor un sfert din Calea Victoriei sub forma unei fîșii de asfalt protejate de o bordură continuă. Cînd aștept la stop, văd trecînd prin față ca spectacolul lumii prin fața unui filosof antic, proletarii digitali. Pe bicicletă sau pe trotinetă. Din cînd în cînd apare și cîte un bătrîn bărbos, care ține, asemenea lui Mihai Șora, să fie pe placul nepoțelelor cu blugi rupți în genunchi pe post de minijupă, sau mai precis ca să fie cool. Dacă din nenorocire dau să trec peste fîșia cu care i-a împroprietărit Sorin Oprescu, fără a aștepta ca stopul să fie pe verde, dracu m-a luat. Un proletar digital, trecînd pe trotinetă, se oprește, și dacă nu mă bate, atunci sigur mă înjură. Nu pentru că am încălcat regulile de circulație pe arterele destinate trotinetelor, ci pentru că l-am deranjat pe el, proprietarul fîșiei, din drumul său către viitorul de corporatist pe trotinetă. De la un timp pot fi văzut cu un rucsăcel în spate. Nu pentru că aș vrea să fiu și eu cool, ca și Mihai Șora, ci pentru că nu-mi încap în valiza pe rotile, pe care o tîrăsc în dimineața și seara pe traseul casă-bibliotecă și invers, cărțile și manuscrisele în lucru.

După ce-am schițat portretul proletariatului digital, cineva, care a studiat și studiază tineretul, cum le ziceau legionarilor, în interbelic, politicienii și ziariștii lingușitori cu viitorul patriei, mi-a semnalat că o altă caracteristică a proletariatului digital e refuzul unui text care depășește proporțiile unui SMS. Un taximetrist mi-a zis că un astfel de reprezentant al proletariatului digital, suindu-se în mașină, era să fie lovit de dambla văzîndu-l că citește o carte. Cum adică? s-a întrebat junele, cu uluirea băștinașilor din America Latină la vederea spaniolilor pe cai, posesori astfel ai patru picioare, în loc de două, dumneavoastră chiar citiți?

E limpede că viitorul e al SMS-urilor, care vor înlocui romanul și al emoticoanelor, care vor înlocui sensul minim al textului pînă nu demult descoperit cu ajutorul culturii. Cel care mi-a înfățișat acest viitor în care A fi sau nu a fi, strigătul metafizic al lui Hamlet, se va pricopsi cu un emoticon menit a avertiza că e vorba de ceva serios și nu de o glumă de team building, ne-a căinat pe noi, aștia bătrînii, care mai credem, ca și cronicarul, că nu există mai dulce zăbavă decît cetitul cărților. Eu însă cred că proletarii digitali trebuie căinați. Nici nu știu ei de ce mare, uriașă fericire se lipsesc: Cea de a se cufunda în lectura unui text cu beatitudinea cu care Seneca s-a cufundat în apa caldă din baie după ce și-a tăiat venele.

Eu, de exemplu, cînd am terminat de scris despre proletariatul digital, am simțit nevoia, o nevoie ca o dulce durere, de a reciti din publicistica lui Marin Preda. Și în chiar primele pagini din Imposibila întoarcere, am dat peste această trăsătură de esență a noastră, a românilor, cea de a le aranja pe toate. Pentru cei cărora, spre uluirea proletariatului digital, le mai place să citească, le ofer această bijuterie care e tableta Reflecții asupra prezentului, publicată de Marin Prea întîia oară în Luceafărul din 3 octombrie 1970: