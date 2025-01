„Meme Trump” criptomoneda care a șocat piața și a ajuns la miliarde de dolari

Donald Trump a anunțat lansarea propriei criptomonede, un „meme coin” denumit „Meme Trump”, care a stârnit rapid un val de cumpărături în piața cripto, ducând la creșterea valorii sale globale la miliarde de dolari. Anunțul a fost făcut pe rețelele sale sociale, Deși inițial critic al criptomonedelor, Trump și-a schimbat viziunea și a susținut dezvoltarea acestui sector prin reducerea reglementărilor.

Donald Trump, președintele ales al SUA, a lansat propria criptomonedă, declanșând o adevărată frenezie în piață. În noaptea de vineri spre sâmbătă, Trump a anunțat pe rețelele sale sociale, Truth Social și X (fostul Twitter), crearea unei criptomonede care poartă numele său.

Denumită „Meme Trump”, moneda este un tip de „meme coin”, care nu are utilitate economică sau tranzacțională, fiind pur și simplu un activ speculativ. În doar câteva ore de la lansare, evaluarea globală a acesteia a urcat rapid la miliarde de dolari.

My NEW Official Trump Meme is HERE! It’s time to celebrate everything we stand for: WINNING! Join my very special Trump Community. GET YOUR $TRUMP NOW. Go to https://t.co/GX3ZxT5xyq — Have Fun! pic.twitter.com/flIKYyfBrC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 18, 2025