Marile cauze pentru care răcim mult mai des în timpul iernii

Cercetătorii au găsit răspunsul la motivul pentru care ne îmbolnăvim mai ușor iarna. Experții din SUA sugerează că sistemul de apărare al nasului – care luptă împotriva virușilor – este amorțit din cauza temperaturilor scăzute. „Nu a existat niciodată un motiv pentru care are loc această creștere a infecțiilor în lunile de iarnă”, a spus autorul studiului, dr. Benjamin Bleier.

Până la acest studiu, oamenii de știință credeau că sezonul de răceală și gripă a avut loc în lunile mai reci, deoarece oamenii stau mai mult în interior, unde virușii din aer s-ar putea răspândi mai ușor. „Cu toate acestea, studiul nostru indică o cauză biologică pentru variația sezonieră a infecțiilor virale ale căilor respiratorii pe care le avem în fiecare an”, a adăugat doctorul Benjamin.

Într-o lucrare din 2018, dr. Benjamin și colegii săi au descoperit funcțiile din spatele sistemului de apărare al nasului, care protejează organismul împotriva infecțiilor bacteriene. Noul studiu, publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology, a dezvăluit că răspunsul imun luptă și împotriva infecțiilor virale, cum ar fi răceala obișnuită.

Celulele din nări eliberează miliarde de mici saci care ucid virușii în mucus atunci când simt că au fost inhalate bacterii periculoase. Nu numai că acești saci, numiți exozomi, acoperă bacterii și viruși periculoși, dar avertizează și celulele din jur să se protejeze împotriva agenților patogeni invadatori.

Studii similare

Ca parte a studiului lor, cercetătorii au testat răspunsul imun nazal la mai multe infecții virale diferite, inclusiv o „formă surogat” a Covid-19 și doi rinovirusuri care provoacă răceala comună la temperaturi diferite. Coronavirusul pe care l-au folosit a fost tulpina SARS-CoV-2 care infectează – dar nu provoacă Covid-19.

Cercetătorii au descoperit că atunci când temperatura din interiorul nasului este scăzută, răspunsul imun a fost la jumătate la fel de eficient ca atunci când temperatura era crescută. Autorul principal al studiului, prof. Di Huang de la Mass Eye and Ear a adăugat: „Combinate, aceste constatări oferă o explicație pentru variația sezonieră a infecțiilor respiratorii”, potrivit The Sun.