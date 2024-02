Justitie Maricel Păcuraru mai pierde o bătălie în instanță. Judecătorii au decis că nu poate schimba conducerea Romprest







Maricel Păcuraru, patronul Realitatea Plus mai pierde un proces. Este vorba despre dosarul în care a încercat în mod ilegal să schimbe conducerea AGA a Romprest. Judecătorii au decis că această acțiune a omului de afaceri este ilegală.

Magistrații Curții de Apel București au decis că hotărârea prin care Maricel Păcuraru a încercat să schimbe conducerea AGA a Romprest este ilegală. Drept urmare i-au respins omului de afaceri apelul, în dosarul în care ceruse același lucru și Tribunalului București.

Tentativa patronului Realitatea Plus de a pune mâna pe Romprest este în acest fel stopată de către magistrați, cel puțin deocamadată. Decizia este definitivă, dar bătălia legată de compania în cauză este departe de a se fi sfârșit.

Cum a intrat Păcuraru în posesia acțiunilor cu 100 de dolari, în continuare, o enigmă

Omul de afaceri a intrat în posesia a 42 % dintre acțiunile Romprest cu doar 100 de dolari. Mai exact, fiul său a fost cel care a cumpărat în mod dubios firma Detaco LTD din Canada, cea care deține acest pachet de acțiuni.

Asta în contextul în care pachetul ar fi valorat cel puțin 15 milioane de euro, bani pe care i-ar fi oferit Florian Walter, fondatorul Romprest în 2018.

În momentul în care a fost chestionat cu privire la această achiziție de către alți membrii AGA, Păcuraru a răspuns simplu: ”am făcut-o pentru că pot”. Așa apare într-o înregistrare care este publică.

Păcuraru: ”Respectă infractorii!”

Într-o altă înregistrare, din septembrie 2020, tot dintr-o ședință a acționarilor, Păcuraru are o răbufnire. „Respectă infractorii, mă! Cine nu e infractor în ziua de azi înseamnă că e prost! Nu are ce căuta în business!”, ar fi spus patronal Realitatea Plus.

În cursul anului 2023, Maricel Păcuraru a încercat să intre în posesia mai multor publicații media, ba chiar și a unei televizunii. Asta în timp ce dosarul său, în care este acuzat că ar fi devalizat Loteria Română cu 25 de milioane de lei, alături de alți inculpați, bate pasul pe loc. Zeci de amânări și riscul prescripției probabil vor duce în cele din urmă la închiderea acestui dosar.