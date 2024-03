Monden Horia și Mariana Moculescu, din nou în război. Acuzații de toată rușinea







Mariana și Horia Moculescu au divorțat, însă mai au lucruri de împărțit. Cunoscutul compozitor îi cere fostei sale soții să-și achite datoriile.

Mariana Moculescu nu ar fi împărțit cheltuielile la întreținere cu fostul soț, Horia Moculescu. Astfel, ea ar fi acumulat o datorie de 12.500 de lei către fostul soț. Pe de altă parte, compozitorul este acuzat de femeia care i-a dăruit și o fiică, că a cheltuit toți banii casei la cazinou și nu ar avea ce să-i dea acestuia niciun leu.

Horia și Mariana Moculescu se acuză reciproc de neplată la întreținere. Cine trebuie să achite

Horia Moculescu susține că fosta sa soție trebuie să-i achite suma de 150 de dolari de patru luni, pe lângă datoriile de la întreținere, conform cancan.ro.

„Dar când ați vorbit cu ea a spus că are să îmi dea bani și că de vreo 4 ani a rămas datoare aici la întreținere după ce a plecat? Mie are să-mi dea de vreo 4 luni suma de 150 de dolari. La întreținere are de dat 125 de milioane de lei vechi (n.r.- 12.500 de lei). A zis ea ceva și despre datoriile astea? Nu a zis? Repet, nu mă interesează ce spune ea despre mine”, a declarat Horia Moculescu, conform sursei citate.

Mariana Moculescu, cea care a relatat că face bani din videochat, cu ocazia unor declarații publice, respinge, însă, afirmațiile fostului șoț și spune că el trebuie să-i dea bani ei.

„El trebuie să-mi dea mie bani, nu eu lui! Dar ce mă mai miră la el(...) Când am spus că am stat atâția ani cu dracu’ în casă, nu am vorbit degeaba!”, a declarat Mariana Moculescu, porivit sursei citate.

Horia și Mariana Moculescu, divorț cu scandal

Horia și Mariana Moculescu au divorțat la începutul anilor 2000. Cu toate acestea, cei doi și-au împărțit vorbe grele și după terminarea mariajului. Compozitorul a acuzat-o de infidelitate și chiar de prostituție, iar Mariana Moculescu nu s-a lăsat mai prejos și a spus că a fost cu „dracu” în casă două decenii, dând de înțeles că ar fi avut o căsnicie de „coșmar”.

În urmă cu câteva săptâmâni, părea, însă, că securea războiului a fost îngropată. Mariana Moculescu susținea că „se felicită” cu fostul soț, cu prilejul ocaziilor speciale.