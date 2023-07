Mariana Ionescu Căpitănescu, marcată de un incident din copilărie. A rămas cu această frică până în prezent

Mariana Ionescu Căpitănescu a mărturisit că a rămas cu o mare frică încă din copilărie. Artista a fost martoră a unui incident nefericit în timp ce ducea animalele pe câmp. Ea a fost prinsă pe drum de o furtună cu fulgere. Cântăreața a dezvăluit că a văzut cum o fată a fost lovită de fulger și a murit pe loc.Mai mult decât atât, Mariana Ionescu a spus că de fiecare dată când mergea cu animalele pe câmp își aduce aminte de acest moment. Artista a mai adăugat că, de multe ori, nici nu știa unde să se ascundă în timpul vijeliilor pentru a nu păți nimic.

„Au fost multe momente grele în copilăria mea. Mă duceam la câmp, cu vitele, când eram mică și mă prindea câte o ploaie cu trăsnete, cu fulgere și nu știam unde să mă ascund. Dacă mă ascundeam în pădure, puteau să cadă copacii pe mine, sau să fiu trăsnită. O fată, care era mai mare decât mine, a fost trăsnită pe câmp și a murit. A fost lovită de fulger. Eu am văzut cu ochii mei această întâmplare, a murit sub ochii mei, de fiecare dată când mergeam cu vitele pe câmp, trăiam acea traumă pe care am văzut-o”, a povestit artista.

Mariana Ionescu Căpitănescu încă se teme de fulgere

Cântăreața a mai adăugat că din acel moment a rămas cu o mare frică de fulgere. De asemenea, Mariana Ionescu a devenit din ce în ce mai îngrijorată și vrea să se asiguere mereu că persoanele dragi ei sunt în siguranță. Artista a fost marcată de incidentul din copilărie și a vrut să afle mai multe destul modul în care fulgerele se produc. Ea chiar s-a documentat destul de mult privind acest subiect.

„Încă îmi este teamă de fulgere și acum. Am studiat ulterior, să înțeleg ce se întâmplă și cum au loc aceste fulgere. Într-adevăr, au rămas niște temeri. Îmi este frică când văd, chiar și pentru copii. Mă asigur mereu, să văd unde sunt, o sun pe mama, să nu fie pe câmp sau afară. Faptul că s-a întâmplat nenorocirea aceea, că am văzut pe viu ce se poate întâmpla, am rămas din această cauză cu sechele”, a declarat Mariana Ionescu pentru Fanatik.