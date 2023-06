Vreți vacanță la All Inclusive în Grecia? Risc mare de a pierde bani! Sfaturile unui turist cu experiență

În curând începe exodul turistic spre Grecia. Unde trebuie să te duci, la hotel, la All Inclusive, sau să stai în gazdă. Un turist cu o experiență de peste 12 ani a făcut următoarele observații pe Facebook:

Observ că a început sezonul „vreau oferta all inclusive în Grecia„. Îndrăznesc să îmi dau și eu o părere personală, după vreo 12 ani de concedii cu tzatziki și Mythos. All Inclusive în Grecia e inutil și aberant pentru că te limiteaza că timp și nu ai ocazia să gusti din minunatele preparate grecești. Scăpați de frica asta de foame pe care o au multi români.

Prețurile la mâncarea din taverne sunt cam că cele din restaurantele noastre, exceptie făcând băutura. Altă întrebare aberantă e: „cât costa o masă?”. Păi, costă în funcție de ce și cât mănânci. Vrei un gyros, scapi cu 4 euro,vrei caracatita… scoți de la ciorap peste 15 euro. Suntem oameni diferiți, gusturi diferite, buzunare diferite. Dacă iei All Inclusive, vei fi legat de locația respectivă, ori în Grecia mergi să vezi diferite plaje și locuri. Cazarea o folosesti doar pentru dus și somn.

Puțini știu că la All Inclusive plătesti mai multă mâncare decât consumi, că administratorii acestor locații își calculează și pierderile, deci într-un final ieți mai scump cu mese asigurate. Sfatul meu pentru care au astfel de pretentii este să își facă întâi o lista cu plaje și taverne ok din zona respectivă, să aiba cazare aproape de zonele mai populate și să mai lase acasa din stres că nu a murit nimeni de foame în Grecia! Planificare plăcută!

All Inclusive Grecia, părere bună

Nu toți au fost de părerea sa. Un comentariu spunea foarte clar că lucrurile nu stau deloc așa, că este bine la un hotel cu all inclusive:

Noi mergem în vacanțe și cu all inclusiv, și cu mic dejun, și fără masă, însă pot spune cu siguranță că all inclusiv îmi oferă așa un confort mental, adică dacă avem poftă de altceva mâncăm altceva, dar sunt zile în care n-avem chef , cu 2 copii după noi, să iau la picior tavernele, să aștept comanda, copiilor să nu le placă mâncarea și să comand altceva… Noi întotdeauna ne-am simțit mai relaxati în vacanțele all inclusive ,și asta nu pt că mâncăm mult, chiar din contra, suntem genul care ciugulește puțin din fiecare.

