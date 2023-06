Vacanță all inclusive sau pe cont propriu? Avantaje și dezavantaje

Vacanța all inclusive îi scutește pe turiști de grija mâncării, mai ales pe cele care au copii mai mici. Astfel, cine alege un sejur all inclusive nu mai are grija mâncării. Nu-și mai pune întrebarea: Ce mâncăm azi. Au zeci de feluri de mâncare, de băuturi și de deserturi puse la dispoziție, toată ziua. Imposibil să nu găsești ceva bun de mâncat.

Știi din start câți bani cheltui în vacanță

La vacanțele all inclusive nu prea ai surprize în ceea ce privește bugetul. Ai plătit din start sejurul, iar la destinație totul este inclus în preț. Nu trebuie să mai scoți bani din buzunar decât dacă vrei să-ți cumperi suvenire.

Foarte multe atracții pentru copii

Toate hotelurile all inclusive au locuri de joacă special amenajate pentru copii și animatori care îi distrează pe micuți. Copiii se joacă, iar părinții pot sta liniștiți la plajă.

Aproape toate hotelurile sunt de patru și cinci stele

Hotelurile care oferă servicii all inclusive sunt, de regulă, de patru și de cinci stele. Cele din Turcia și din Egipt sunt foarte luxoase – curți foarte mari, camere spațioase, paturi extrem de confortabile, piscine multe.

Șezlongurile sunt incluse în preț

Nu mai vă puneți problema cât costă șezlongul la plajă. Acestea sunt incluse în preț.

Ai transportul asigurat și ghid turistic

Cu excepția hotelurilor din Bulgaria, unde turiștii români merg, de regulă, cu mașina, în restul destinațiilor all inclusive, cum ar fi Turcia, Grecia sau Egipt se ajunge cu avionul. La aeroport turiștii sunt însoțiți de un ghid turistic vorbitor de limba română.

Dezavantaje vacanță all inclusive

Costă foarte mult

Chiar dacă mulți spun că este foarte avantajos să mergi într-o vacanță all inclusive, acestea nu sunt accesibile chiar pentru toți. Un sejur de șapte nopți la all inclusive în Turcia, la un hotel de cinci stele, cu transportul cu avionul inclus, costă începând de la 600 de euro de persoană. Prețurile ajung chiar și la 2.000 de euro de persoană, în cazul hotelurilor foarte luxoase.

Excursiile opționale sunt foarte scumpe

Vi s-a întâmplat să mergeți în vacanță și să cumpărați excursii opționale de la hotel, de la ghidul însoțitor, și apoi, la o plimbare prin stațiune să constatați că aceeași excursie de vinde la jumătate sau chiar la sfert de preț? Ei bine, fiți atenți la acest aspect, pentru că vacanțele indicate de către însoțitorii de la agenția de turism sunt mult mai scumpe.

Pleci acasă cu foarte multe kilograme în plus. La all inclusive mănânci aproape non stop. Acesta nu este chiar un lucru foarte bun, deoarece la întoarcerea acasă veți avea foarte multe kilograme în plus.

De asemenea, ești îngrădit să mănânci doar ce ți se oferă și tu poate ai poftă de altceva, în ciuda zecilor de feluri de mâncare oferită de hotel.

Nu vizitezi foarte mult

Când ești la all inclusive stai, de regulă, la hotel, că doar de aceea ai plătit. Astfel, ratezi multe obiective turistice interesante sau plaje deosebite din zonă.

Băuturile alcoolice și sucurile sunt foarte slabe calitativ

Ați observat că la hotelurile all inclusive nu prea vă îmbătați? Asta pentru că berea este foarte slab alcoolizată. De asemenea, băuturile alcoolice incluse în preț sunt doar cele de proveniență locală. Dacă vreți ceva de calitate va trebui să plătiți suplimentar. Totodată, toate băuturile răcoritoare sunt de la dozator.

Avantaje și dezavantaje vacanță pe cont propriu

Tu decizi ce vrei să vizitezi

Nu sta într-un singur loc. Dacă mergi cu mașina personală, ești liber să vizitezi absolut orice dorești. Să zicem că ați alege o insulă grecească precum Lefkada sau Kefalonia. Ar fi o „blasfemie” să ajungeți în asemenea paradisuri și să stați doar într-un loc. De regulă, turiștii merg în fiecare zi la altă plajă. Niciuna nu seamănă cu alta, peisajele sunt de vis, iar obiectivele turistice foarte interesante. De asemenea, turiștii care merg cu avionul pot închiria o mașină. Aici da, este un dezavantaj, pentru că în plin sezon turistic, închirierea unei mașini este destul de scumpă, în jur de 50-100 de euro pe zi.

Mâncarea și băutura sunt mai de calitate

Când mergi pe cont propriu în vacanță, tu decizi la ce restaurant mănânci și ce îți vei alege din meniu. Aici ar fi un dezavantaj faptul că va trebui să fii mereu cu ochii pe lista de prețuri și să-ți recalculezi mereu bugetul de vacanță.

Pleci la ce oră vrei și stai oricât dorești

Avantajul de a pleca pe cont propriu cu mașina personală este că, pe drum, te poți opri, mai poți vizita una-alta, iar dacă îți place foarte mult în vacanță o poți prelungi. Dezavantajul sunt orele foarte multe de parcurs, precum și statul în vămile foarte aglomerate. Tot la dezavantaje aș mai adăuga și toate riscurile de pe traseu, cum ar fi stricatul mașinii, drumuri proaste, riscurile de accidente, oboseala șoferului și prețurile ridicate ale combustibililor.

Dacă te cazezi la apartament, mai speli și vase

În ultimii ani a apărut moda cazărilor în apartamente, datorită prețurilor ușor mai mici. De asemenea, aproape toate cazările din Grecia sunt dotate și cu chicinete. Mulți turiști își prepară măcar micul dejun în cameră. Asta înseamnă că vei avea grija cumpărăturilor, a preparării mâncării, a spălatului vaselor și a aruncatului gunoiului.