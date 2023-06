Feriți-vă de fulgere! De ce trebuie să intrați urgent în casă atunci când vedeți fulgere. Recomandări de siguranță

Vara multă lume petrece mai mult timp afară, plimbându-se, făcând o drumeție sau pur și simplu făcând grătar în curtea din spate. În timp ce se bucură de aceste activități în aer liber, oamenii ar trebui să rămână atenți la o amenințare meteorologică în special: trăsnetele. Aproximativ 20 de decese cauzate de trăsnete au loc în medie în fiecare an, potrivit informațiilor instituțiilor specializate, anunță Fox News.

Pentru a-i ajuta pe oameni să rămână conștienți de pericolele pe care le reprezintă fulgerele, o agenție americană a dezvoltat o campanie de conștientizare bazată pe sloganurile: „Când tună, intră în casă” (When thunder roars, go indoors) și „Dacă vezi un fulger, fugi înăuntru” (See a flash, dash inside). În România, nimeni nu pare să fie preocupat de acest pericol, de fulger. Acest avertisment se aplică chiar și pentru zonele care nu se confruntă cu ploi.

„Dacă sunteți suficient de aproape pentru a auzi acel tunet sau pentru a vedea acel fulger, vă aflați de fapt în zona de pericol și sunteți suficient de aproape pentru a fi lovit de fulger”, a declarat Aaron Treadway, coordonator senior de programe și expert în siguranța împotriva fulgerelor pentru NWS. Treadway a menționat trăsnetele numite „trăsnete din senin”, care pot ieși din vârful furtunilor și pot lovi zone în care nu plouă.

Recomandări de siguranță atunci când vedeți fulgere

Iată câteva dintre recomandările pentru a rămâne în siguranță în timp ce vă bucurați de activitățile în aer liber în această vară:

Dacă auziți tunete sau vedeți un fulger, găsiți un loc unde să vă adăpostiți cât mai repede posibil. Chiar dacă vă aflați pe apă sau într-o drumeție, specialiștii recomandă să vă întoarceți sau să vă îndreptați spre cel mai apropiat adăpost.

Ei au remarcat cum furtunile scurte care apar adesea vara pot produce mai întâi fulgere care rămân în interiorul norilor, dându-vă timp să vă adăpostiți. Cu toate acestea, furtuna se poate intensifica rapid, suficient de repede pentru a produce fulgere care lovesc oamenii. Odată ce v-ați adăpostit, se recomandă să așteptați aproximativ 30 de minute înainte de a vă întoarce afară.

Cele mai bune locuri în care să vă adăpostiți

Este posibil să existe doar câteva locuri în care vă puteți adăposti în timp ce vă aflați afară în timpul unei furtuni, dar acestea sunt cele mai sigure:

clădirile solide, fără acoperiș deschis

mașini

Deși există în continuare un risc de trăsnet dacă vă aflați într-o clădire sau într-o mașină, dacă un fulger ar lovi, încărcătura electrică s-ar deplasa prin țevile de metal din clădire sau prin caroseria metalică a mașinii, iar dumneavoastră ați rămâne în siguranță.

Locuri de evitat

Atunci când căutați adăpost împotriva fulgerelor, specialiștii recomandă evitarea anumitor elemente naturale și structuri:

Evitați copacii, în special copacii izolați care pot atrage trăsnete;

Evitați zonele deschise, expuse, cum ar fi pajiștile;

Evitați zonele de picnic acoperite, deoarece acestea vă expun în continuare la o lovitură de trăsnet;

Nu vă întindeți pe jos. Dacă vă lovește un fulger, această poziție mărește suprafața prin care se poate deplasa încărcătura.

Fiți atenți la condițiile meteo

„Nu există niciun loc sigur afară în timpul unei furtuni”, a spus Treadway. El i-a sfătuit pe toți cei care doresc să se bucure de aer liber să urmărească prognoza meteo și să fie atenți la orice furtună care s-ar putea îndrepta spre ei și să își adapteze planurile în consecință.

„Este nevoie doar de o singură lovitură în barcă, în apa din apropierea ta, în copacul sau pământul din apropierea ta, pentru a fi în pericol de electrocutare”, a spus el, menționând cum fulgerele pot afecta sistemul nervos și pot fi, în cele din urmă, fatale.