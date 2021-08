După ce a fost acuzat de Oana Mizil că a agresat-o, Marian Vanghelie vrea să-și pună ordine în viață. Fostul primar al Sectorului 5 a anunțat că vrea s-o ia de nevastă pe Oana, cei doi nefiind căsătoriți. Ei formează un cuplu de mai mulți ani și au împreună o fetiță.

Despre scandalul de la sfârșitul lunii iunie, Vanghelie a spus că a survenit pe fondul stresului pe care îl are din cauza condamnărilor în dosarele pe care le are.

”M-am certat şi eu cu iubita mea. Sunt certuri normale, numai că Oana nu s-a simţit bine în ultima perioadă şi a făcut tensiune în ziua respectivă, de-aia a avut nevoie de ajutor specializat. Recunosc, este posibil să fiu mai iritat din cauza problemelor mele cu condamnările.

Prin ce am trecut în ultimul timp m-a schimbat. Soacra stă cu noi, şi încearcă să mai tempereze situaţia când nu sunt eu acasă. Eu nu ascult de nimeni, nici de soacră. Însă vreau să vă spun în acelaşi timp că sunt un bărbat mai complicat, dar o iubesc pe Oana mai mult ca orice. Familia e pe primul loc la mine. Au fost o serie de probleme la noi pe care vreau să le rezolv şi apoi mă gândesc la căsătorie. Eu cu Oana nu suntem cununaţi încă”, a declarat Marian Vanghelie pentru Click.

Ce spunea Oana Mizil despre scandal

”Ne-am certat din cauza faptului că eu voiam să plecăm mai repede la mare și Marian nu putea pentru că mai avea treabă în București. De la acest lucru ne-am certat, nu din alte motive cum se spune. Plus că eu am probleme cu tensiunea, am cortizonul ridicat.

Îți dai seama că Marian are o pedeapsa de 11 ani și 8 luni de închisoare. Nu este ușor deloc, cât să mai pot duce în spate? Însă voi duce totul pentru că o să pot. Dacă pe el îl condamnă, începe lupta!

Vineri, atunci, am făcut tensiune și am ajuns la Spitalul Elias, nu am chemat eu poliția. Eu m-am trezit cu poliția lângă mine și mi-au zis să fac plângere penală împotriva soțului meu. După ce ne-am împăcat am primit un mesaj agresiv, de amenințare, în care ni se spunea că ne-am pus împotriva multora și nu o să ne fie bine”, a declarat Oana Mizil, încercând să-și apere partenerul de viață.