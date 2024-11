Monden Marian Godină trece prin momente greu de descris. Familia s-a mărit. Foto







Marian Godină trece prin momente emoționante deoarece a devenit tată pentru a doua oară. Soţia lui, Georgiana, a născut o fetiţă, iar fericitul tată a fost prezent în sala de nașteri.

Marian Godină mai are o fetiță

Marian Godină, care a devenit tată pentru a doua oară. Polițistul, mândru tare, a dezvăluit numele micuţei, o va chema Irina. Este cel de-al doilea copil al familiei Godină. Mai au o fetiță în vârstă de 2 ani, Maria.

În urmă cu câteva zile, Marian Godină a povestit despre trăirile pe care le-a avut la prima sarcină a Georgianei. spunând că„nu am simțit absolut nimic, ba chiar eram panicat că nu îmi voi iubi propriul copil. Singura emoție pe care o aveam era ca fetița să nu aibă nasul meu”.

Celebrul polițist își mai amintește despre acele momente când vedea tot felul de imagini pe net „cu tați sărutând burtica mămicii, burtică desenată cu ochi și gură și mă gândeam că fie acolo e regie pură, fie sunt eu defect. Celor cărora le povesteam asta îmi spuneau că probabil simt așa din cauză că eu îmi dorisem băiat și avea să fie fetiță”,

Polițistul, despre momentele trăite atunci când s-a născut prima fetiță

Marian Godină a mai povestit că „niciodată nu îmi dorisem să fie băiat sau fată, nici măcar la asta nu mă gândisem. Totul s-a schimbat însă din momentul în care mi-am ținut fetița pentru prima dată în brațe. De atunci m-am îndrăgostit de ea iremediabil și am simțit toate emoțiile care au lipsit pe parcursul sarcinii”.

Marian Godină a mărturisit, de asemena, că atunci a simțit „până și bucuria că nu-mi seamănă la nas. A nu se înțelege că nu am empatizat cu Georgiana, am fost lângă ea pe tot parcursul sarcinii, dar probabil că am ținut atât de ascunse emoțiile, încât am crezut că nu le am pe bune”.

Imediat după anunțul său că a devenit tată pentru a doua oară, au curs mesajele cu gânduri frumoase în această zi cu adevărat specială.

„Felicitări și recuperare rapidă Georgianei! Să vă trăiască sănătoasă!", „Felicitări! Să vă umple casa și inima de iubire și bucurie!", Felicitări!!! Să fiți sănătoși si să va aducă numai împliniri!!! Recuperare grabnică si ușoară Georgianei", Dumnezeu să o binecuvânteze! Bine ai venit pe lume, Irinuca, Raza de Soare! Să vă trpiască ,sp fiți sănătoși". Sunt doar câteva mesaje de la postarea lui Marian Godină de pesocial media.