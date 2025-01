Zelenski vrea să se înțeleagă cu Trump înainte de o discuție cu Putin

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că își dorește să se întâlnească cu viitorul preşedinte american Donald Trump pentru a se pune de acord asupra unui plan înaintea oricărei negocieri cu preşedintele rus Vladimir Putin.

”Mai întâi cu Trump, ne vom pune de acord cu el asupra felului în care să punem capăt războiului, cum să-l oprim pe Putin”, a declarat Zelenski în această discuţie de trei ore podcasterul american de origine ucraineană Lex Fridman, publicat integral pe X.

No-no, Lyoshen'ka, you have to look at putin as a war criminal that he is, and we will look at you as his apologist.

Overall, President Zelenskyy did well, and Lex Fridman turned out to be putin's bootlicker. So, everything went as expected. pic.twitter.com/DcqXdtPnYZ

— Ania_In_UA 🇺🇦 (@Ania_In_UA) January 5, 2025