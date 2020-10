Marian Godină a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la stimulentul financiar pe care îl vor primi medicii şi profesorii şi la care, spune acesta, „tânjesc şi unii poliţişti”.

„Chiar voiam ca părerea asta să o postez doar pe un grup al polițiștilor, dar pentru că mi-au sărit unii colegi în cap pe acolo, am să o fac aici, că doar am propria pagină unde să-mi expun opiniile, nu am nevoie de grupurile lor de polițiști unde să-mi răspundă unii cu jigniri.