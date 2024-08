Monden Maria Constantin, o iubită infidelă. S-a îndrăgostit de altul







București. Maria Constantin (37 de ani) a fost prima dată căsătorită cu Ciprian Tapotă Lătărețu, între anii 2007 și 2014. Apoi ea s-a căsătorit cu Marcel Toader, fostul Gabrielei Cristea, dar au divorțat în 2018. Artista a fost un cuplu și cu fostul internațional român Dacian Varga.

Maria Constantin l-a înșelat pe Dacian Varga

Ea a recunoscut că după divorțul de Marcel Toader a petrecut și a băut mult alcool. Aceasta a povestit că l-a și înșelat pe Dacian Varga cu actualul soț.

„Am rupt cluburile în două, urcat pe mese, băute, tot tacâmul. Apoi mai avut o relație cu un fotbalist (Dacian Varga – n.red.) și eram atât de fericită încât m-am îndrăgostit de Robert (actualul ei soț – n.red.)”, a spus artista.„Să testez și eu, să văd cum e. Da, am înșelat. A fost o nebunie și am ajuns măritată. Am fost sinceră. I-am spus (lui Dacian – n.red.)”, a mai declarat ea în podcastul lui Teo Trandafir.

Dacian Varga s-a retras din fotbal

Dacian Varga s-a retras din fotbal în 2016, după o carieră în care a trecut pe la Sportul, Rapid, Urziceni, Vaslui, Kuban Krasnodar, CS U Craiova, Petrolul. A strâns 110 meciuri în Liga 1 și 17 goluri. La „națională", a avut 4 selecții.

Maria Constantin, căsnicie de coșmar cu Marcel Toader

Maria Constantin a declarat că problemele din relația cu Marcel Toader au început imediat după nuntă. Fostul ei soț s-ar fi comportat ca un gentleman, iar apoi ar fi mințit-o și agresat-o. Aceasta a mai spus că fostul ei soț a fost foarte infidel.

„Nu mai este în viață ca să-l întrebăm, dar culmea este că acest om mi-a făcut cel mai mare rău. În viața lui nu eram doar eu, existau multe femei, nu eram doar eu. Și am acceptat și asta. La un moment dat au apărut niște imagini, acele imagini erau trimise de mine, primite de la prietenii mei, cu poze din casa noastră, din apartamentul renovat de mine, cu draperia care se vedea pe fundal, cu canapeaua pe care o cumpărasem eu, cu absolut tot.

Din păcate, pentru mine, pentru că atunci când am ieșit din prima căsnicie am plecat pe 0, și din a doua căsnicie la fel, pe 0. Fostul meu soț care din păcate nu mai este, avea un atuu foarte important. Era un foarte bun vânzător. Și un lucru dacă ți-l împacheta, ți-l vindea. Știa cum să manipuleze un om foarte bine”, a adăugat ea.