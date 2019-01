ȘOC în MUZICA POPULARĂ. MARIA CIOBANU, dusă de URGENȚĂ la SPITAL. „NU prea POATE sa mai stea în picioare mai mult de 20 de minute"

Maria Ciobanu, privighetoarea muzicii populare românești, a acuzat o stare de rău și a fost transportată de urgență la spital. Artista trebuie să respecte mai multe interdicții, printre care se numără și faptul că nu mai poate zbura cu avionul în țară pentru o perioadă mai lungă de timp. Aceasta trebuie să evite, pe când posibil, repetarea accidentului vascular din vară, când și-a pierdut temporar memoria.





Maria Ciobanu are grave probleme de sănătate, de aceea membrii familiei au decis să o trateze în America.

Maria Ciobanu este tratată de un medic din Los Angeles, unde se află și fiica artistei.

„Maria Ciobanu este bolnava si, in ultimul an, starea sa de sănătate s-a agravat, spre disperarea celor din familie. Are stări acute de oboseala, dureri de cap și nu prea poate sa mai stea in picioare mai mult de 20 de minute! In plus, are probleme cu inima, ceea ce duce uneori la o respirație greoaie si palpitații.

De aceea, familia a preferat sa o trimită în America, la fiica sa, si la doctorul de la Los Angeles, care o tratează de un an si jumatate. In momentul in care a vazut-o, medicul i-a administrat rapid un tratament, i-a făcut analizelele si i-a explicat ca nu mai are voie sa facă, timp de patru-cinci luni de acum înainte, niciun zbor cu avionul pana în tara, pentru ca situația in care se afla nu ii permite. Mai rau, poate avea consecințe îngrozitoare, poate asemănătoare cu accidentul vascular din vara, atunci când si-a pierdut temporar memoria”, au transmis o prietenă a cântăreței, conform wowbiz.ro

