Maria Băsescu, singură la urne. Umbra decretului care l-a lăsat pe Traian Băsescu fără cetățenie

Maria Băsescu. Sursa foto Arhiva EVZ
Duminică, 28 septembrie 2025, Maria Băsescu, soția fostului președinte Traian Băsescu, s-a prezentat la secția de votare de la Ambasada Republicii Moldova din București pentru a-și exercita dreptul de vot la alegerile parlamentare din țara vecină.

Maria Băsescu a votat

Fostul șef al statului nu a putut să o însoțească, după ce în 2018 i-a fost retrasă cetățenia moldovenească. „Îmi doresc ce e mai bun. Direcția spre Europa”, a declarat Maria Băsescu după ce și-a exprimat votul.

Până la ora 12, la secția din Capitală au votat aproximativ 500 de persoane. În total, românii din Republica Moldova și diaspora au la dispoziție 23 de secții de votare, dintre care cinci se află pe teritoriul României. Peste 60% dintre cei care au votat până la prânz erau tineri între 18 și 45 de ani.

Traian Băsescu

Traian Băsescu. Sursa foto: Facebook/ Traian Băsescu

Un decret i-a retras cetățenia lui Băsescu

Traian Băsescu și soția sa primiseră cetățenia Republicii Moldova în 2016, însă în același an, după alegerea lui Igor Dodon la președinție, un decret prezidențial i-a retras cetățenia lui Traian Băsescu, decizie contestată ulterior în instanță, dar menținută ca legală. Maria Băsescu și-a păstrat cetățenia și, astfel, a putut să participe la vot.

Republica Moldova, alegeri

Sursa: Inquam Photos/Octva Ganea

De asemenea, la secția din București și-au exprimat votul și alți oficiali, printre care europarlamentarul Eugen, care a subliniat că scrutinul de duminică reprezintă „o miză fără precedent”.

Alegeri importante în Republica Moldova

Alegerile parlamentare din 2025 sunt considerate cele mai importante din istoria recentă a Republicii Moldova, cetățenii fiind chemați să aleagă între direcția pro-europeană și influența crescândă a Kremlinului.

Rezultatele finale ale alegerilor vor fi anunțate de Comisia Electorală Centrală după finalizarea numărării voturilor. În funcție de acestea, se va contura configurația politică a Parlamentului, iar viitorul guvern va trebui să navigheze provocările interne și externe pentru a asigura stabilitatea și dezvoltarea Republicii Moldova.

Principalele partide în competiție au fost Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de președinta Maia Sandu, și Blocul Electoral Patriotic (BEP), liderat de fostul președinte Igor Dodon.

