Margherita de la Clejani, mângâiată pe creștet de judecători. Cum și-au motivat aceștia decizia blândă

Foarte interesantă este motivarea deciziei. Judecătorii au considerat că tânăra a săvârșit o faptă cu un grad de pericol social ridicat, care putea să aibă consecințe grave, „inclusiv pierderea de vieți omenești”, dar s-a ținut cont de faptul că a fost cooperantă, are studii superioare, e patroană și a fost la terapie…

Cu toate acestea, magistrații au apreciat că Margherita și-a recunoscut fapta și că a fost cooperantă. În acest fel, fiica soților Manole a primit doar o amendă și interzicerea de a mai conduce pe o durată de un an.

Cooperantă, cu studii superioare, patroană și a făcut și terapie

„În favoarea inculpatei, instanța reține că atitudinea acesteia în cursul procesului penal a fost cooperantă și cu toate că în faza de urmărire penală nu a recunoscut în totalitate săvârșirea faptei, în faza de judecată a dat dovadă de responsabilizare și asumare prin recunoașterea săvârșirii faptei. Totodată, instanța va ține cont că inculpata nu are antecedente penale, fiind la prima abatere de la dispozițiile legii penale, astfel cum rezultă din fișa de cazier judiciar atașată la dosarul cauzei.

De asemenea, instanța reține că aceasta este bine integrată în societate, are vârsta de 29 de ani, are studii superioare și realizează venituri, fiind administrator în cadrul unei societăți comerciale.

Totodată, instanța apreciază eforturile depuse de către inculpată ultrerior comiterii faptei având în vedere că aceasta a urmat ședințe de psihoterapie în vederea reglării psiho-comportamentale în ceea ce privește consumul de substanțe psihoactive și a efectuat în cursul anului 2021 mai multe analize medicale toxicologice, rezultatul la acestea fiind negativ în privința consumului de substanțe psihoactive”, se arată în motivarea instanței, scrie wowbiz.ro.

Un alt fapt interesant din dosar este legat de felul în care Margherita a ajuns să consume drogurile respective. Tânăra a povestit anchetatorilor că iubitul ei de la acea vreme i-a preparat un cocktail, fără a-i dezvălui că în compoziție există și substanțe interzise. Băiatul a negat însă că a făcut acest lucru.

Amendă de 16.000 de lei și un an fără permis

În urma analizelor a reieșit că Margherita avea în organism substanțe care se găsesc în cannabis, heroină și cocaină, însă tânăra a susținut că nu a știut că a consumat aceste substanțe, ea aflând abia după analizele efectuate la INML.

Margherita de la Clejani a fost condamnată la plata a 16.000 de lei (200 de zile de amendă) și la 2.675 lei pentru cheltuieli judiciare. Ei i s-a suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru un an.