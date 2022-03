Marele secret al lui Teo Trandafir! Vedeta a fost dată de gol chiar de propria fiică. Dezvăluiri inedite

Teo Trandafir este extrem de mândră de fiica sa și vorbește despre aceasta ori de câte ori are ocazia. Maia a ajuns la vârsta de 17 ani și s-a transformat într-o adolescentă extrem de frumoasă, curajoasă și inteligentă. În cadrul unui interviu acordat de curând, prezentatoare tv a mărturisit că, atât ea, cât și fiica sa, îmbrățișează aceleași principii.

Maia a fost crescută într-un mediu care a ajutat-o să se dezvolte extrem de mult. Teo Trandafir nu consideră că trebuie să fii influențat de părerile altora, ci trebuie să crezi în ceea ce simți tu. Aceste valori i le-a transmis și fiicei sale, care consideră că termenul „trebuie” nu ar trebui să existe în viețile noastre.

„După părerea noastră, a Maiei și a mea, în viața asta nu prea «trebuie» nimic. Ne-am obișnuit și am fost crescuți și noi, și părinții noștri în spiritul acestui «trebuie». Dacă la un moment dat nu se poate, nu mai trebuie. Încercăm, dar dacă am văzut că nu merge, nu ne dăm cu capul de pereți în același loc doar pentru că «trebuie». În viața asta trebuie doar să fii fericit”, a declarat Teo Trandafir pentru EGO.ro.

Maia, un sprijin pentru Teo Trandafir

Prezentatoarea emisiunii „Teo Show” o consideră pe fiica sa o persoană curajoasă și susține că i-a demonstrat acest lucru în nenumărate rânduri. Niciodată nu stă departe atunci când cineva este aflat la nevoie. În plus, Maia are un caracter extrem de puternic, fiind de multe ori un sprijin pentru mama sa.

„Sunt anumite lucruri pe care ea le are și eu nu le am. Are un curaj de a merge mai departe, pe care uneori îl am, alteori am nevoie de un mic sprijin. Este un om just, nu trădează niciodată și asta mi-a plăcut întotdeauna la ea. Dacă vede bullying nu stă și se uită, are întotdeauna reacție”, a mai povestit extrem de mândră de copilul pe care l-a crescut.

În ceea ce privește anturajul în care a crescut, Teo Trandafir mărturisește că fiica sa nu s-a folosit niciodată de numele mamei sale pentru a-și duce planurile la bun sfârșit. A cunoscut mulți oameni celebri, iar o parte dintre ei i-au devenit prieteni.

„A știut tot timpul cine sunt. Maia s-a născut la mine în brațe. Nu a fost o noutate pentru ea și s-a autoeducat în timp văzând oamenii pe care eu îi apreciez, învârtindu-se în cercurile în care mă învârt și ei și întâlnind oameni cunoscuți. A ținut-o în brațe de mică Pepe, l-a cunoscut pe Smiley. E în relații foarte bune cu mulți oameni importanți pe care îi vedea de obicei la televizor. Dar fiind situația de așa natură, pentru ea nu a fost un hop”, a mai declarat vedeta de la Kanal D pentru sursa mai sus menționată.