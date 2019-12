Premierul Ludovic Orban a criticat, duminică seară, la România TV, politica economică a PSD din ultimii trei ani. Ludovic Orban a afirmat că au fost create dezechilibre grave care au făcut ca România să aibă cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, atunci când PNL a preluat guvernarea.

Premierul a mai declarat că fostul guvern nu prevăzuse bani nici pentru plata ajutorului de încălzire cu lemne în mediul rural și nici pentru plata pensiilor până la sfârșitul anului.

„Politica din ultimii trei ani de zile a creat grave dezechilibre. Dezechilibru bugetar, adică au fostcrescute în mod spectaculos cheltuielile fără să existe venituri. O politică dăunătoare, care acreat o stare de dezechilibru nu numai în ceea ce privește bugetul. Avem o balanță comercial cu un deficit de aproape 18 miliarde. Avem cea mai mare inflație dintre țările Uniunii Europene, asta, la momentul preluării guvernării de către Partidul Național Liberal.

Toate sistemele publice sunt într-o gravă suferinţă, de la sistemul de educaţie până la sistemul de sănătate, de la sistemul de justiţie, care a fost supus unui asediu continuu, până la sistemul de ordine publică, cel care trebuie să garanteze viaţa, integritatea fizică şi proprietatea.

Toate lucrurile astea trebuie reparate într-un timp cât mai scurt. Vă dau exemplu, în momentul în care am venit, noi într-o lună şi jumătate a trebuit să emitem o ordonanţă de urgenţă de rectificare a bugetului, de care am să vă vorbesc puţin, şi în acelaşi timp a trebuit să pregătim legea bugetului de stat. A fost un efort extrem de mare, efort în care ne-am mobilizat la maximum, în condiţiile în care nu avem nişte ministere care să ne asculte total, în care mulţi dintre cei care se află în funcţii de conducere în ministere sunt aşezaţi în funcţii publice de guvernele anterioare.”, a declarat premieru Ludovic Orban.

Dezastrul lăsat de PSD în finanțele țării

Orban a mai afirmat că atunci cand PNL a preluat guvernarea, nu existau fonduri pentru plata ajutorului de încălzire cu lemne în mediul rural şi nici pentru plata pensiilor.

„ În ceea ce priveşte ordonanţa de urgenţă, de rectificarea a bugetului, gândiţi-vă că a trebuit să facem ceea ce nu a făcut PSD-ul. Vă dau exemple simple. Nici la legea bugetului de stat, nici la ordonanţa de urgenţă, de rectificare, PSD nu a prevăzut bani pentru un drept legal al cetăţenilor români, în special din mediul rural, care se încălzesc cu lemne. Este ajutorul de încălzire, cu nivel mai scăzut.

Nu erau bani în buget, a trebuit să punem noi bani în buget. Nu erau prevăzuţi bani suficienţi pentru plata pensiilor, adică PSD care a fost partidul care întotdeauna s-a bătut cu cărămida în piept că ei au grijă de pensiile oamenilor, care ne-au atacat în campanie că noi tăiem pensii, că asta e, în mod mincinos, evident. Deci nu a prevăzut suficienţi bani, pentru că erau necesari bani pentru a asigura transferul de la bugetul de stat pentru finanţarea deficitului fondului de pensii şi a trebuit şi aici să punem bani. Nu s-au mai plătit concediile medicale, concediile maternale către firme, nu s-au decontat către firme şi de un an de zile, de un an şi două luni am găsit inclusiv de un an şi patru luni întârzieri în plata decontărilor.

A trebuit şi aici să alocăm bani, pentru că, din păcate, Guvernul PSD a mascat deficitul bugetar, neefectuând cheltuieli pe care ar fi trebuit să le efectueze, afectând drepturi legale ale oamenilor, dreptul la plata concediului medical. Au lăsat firmele să plătească şi după aia au pus pe spinarea firmelor, nu şi-au recuperat banii. Știți că există un sistem de rambursare a TVA-ului care este prevăzut de lege şi au existat întârzieri de patru luni, de cinci luni în rambursarea TVA-ului, foarte multe firme fiind lipsite de aceşti bani la care aveau dreptul şi pe care puteau să-i utilizeze în dezvoltare sau capital de lucru. Au trebuit să se împrumute, să-şi crească costurile capitalului şi s-au creat extrem de mari probleme către companii. La fel e cu lucrările publice, întârzierea decontării lucrărilor publice”, a explicat premierul Ludovic Orban la România TV.

Te-ar putea interesa și: