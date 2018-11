MAREA NEDREPTATE făcută României după publicarea raportului MCV

Detalii interesante ies la suprafață după ce Comisia Europeană a publicat raportul MCV. Conform informațiilor, Comisia Europeană , în raportul MCV, spune că Bulgaria poate fi scutită de mecanismul de verificare și cooperare (MCV) unde se află din 2005, ca și România.





România, care se va afla la Președinția UE de la 1 ianuarie 2019, va fi și singura țara a UE astfel monitorizată din cauza corupției, transmite RFI.

Bulgaria are mai departe 12 recomandări privind reforma justiției și crima organizată, dar poate fi independentă în combaterea lor începând din octombrie 2019 dacă actualul ritm al reformelor continuă.

Ridicarea MCV-ului este o veche promisiune făcută României și Bulgariei în 2014 de Jean-Claude Juncker.

Se consideră că Bulgaria nu mai are nevoie de MCV începând cu finele anului viitor, pe când România poate spera la aceeași soartă dacă reformele sunt readuse pe drumul cel bun. Comisia face această propunere din timp, așa cum o prevede regulatul de Aderare al României și Bulgariei la UE, astfel încât statele membre să-și poată exprima acordul sau dezacordul. Iar capitalele UE sunt mai degrabă în favoarea propunerii, atmosfera propice fără de care Comisia n-ar fi făcut propunerea (sub presiunea PPE și mai ales a Germaniei). Asta-I deschide Bulgariei drumul către o aderare rapidă la spațiul Schengen. România rămâne mai departe monitorizată și obține în plus șase recomandări în raportul MCV publicat acum la Strasbourg, mai spune sursa citată.

Chiar dacă justiția bulgară are multe probleme, acestea fiind cunoscute la nivel european, ele nu sunt văzute la Bruxelles.

Procuratura bulgară pune zilnic „pe butuci” 188 de dosare. În 2017 au fost închise definitiv (fără act de acuzare) aproape 70 000 de dosare. Este vorbă de o amnistiere neoficială, constată ziarul „Sega” conform unei relatări recente Radio Europa Liberă.

În prima jumătate a anului dosarele închise cu făptaș necunoscut sunt aproape 35 000. Alte căteva mii sunt cu făptaș cunoscut. Fața de anii precedenți situația se deteriorează. Procuratura a ținut secret în ultimii cinci ani aceste cifre până când a fost condamnată de ziarul sofiot „Sega” să le facă publice în confirmitate cu Legea accesului liber la informație printr-o decizie a Tribunalului municipal Sofia, notează luju.ro.

Pentru prima dată raportul Procuraturii pentru primul semestru a apărut pe pagina sa Internet.

Începând de acest an însă numele criminalilor prezumptivi arestați nu mai sunt informație publică și rămân anonimi.

Închiderea a zeci de mii de dosare pe an fără o sentință reprezintă de fapt o amnistiere a criminalilor.

În ultimii zece ani au fost închise în urma expirării termenului de prescriere un milion de dosare, scrie ziarul „Sega”. În 98% din aceste cazuri este vorbă de infracțiuni cu autor necunoscut. De regulă așa se încheie cea mai mare parte din anchetele furturilor de mică valoare în zonele rurale.

