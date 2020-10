UPDATE: Medicul Alexandru Rafila a declarat joi că nu este un conflict de interese între faptul că va deveni membru al unui partid şi că este membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Rafila: Eu am avut două mandate – am avut unul de membru în Comitetul Permanent al Biroului OMS pentru Europa, mandatul a fost în perioada 2014-2017; în momentul de faţă sunt membru în Comitetul Executiv al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din partea României şi mandatul a început în anul 2018 şi se va termina în mai, anul viitor. Este un mandat limitat de reprezentare a ţării. Alegerea mea în Comitetul Executiv, ca şi în Comitetul Permanent, şi desemnarea au fost din partea Ministerului Sănătăţii, dar aplicaţia a fost făcută de mine, iar colegii de la OMS au luat în considerare elementele din CV-ul meu care au făcut posibil accesul la această poziţie. Alte ţări sunt reprezentate în Comitetul Executiv de miniştrii Sănătăţii, dar lucrul acesta, de obicei, se întâmplă pentru persoanele din alte zone, de pe alte continente. În Europa pot să fie persoane care cunosc administraţia publică foarte bine şi cunosc problemele de sănătate locale şi globale care sunt desemnate de ţări şi nu are niciun fel de legătură apartenenţa la un partid politic. Deci, nu este în niciun fel un conflict de interese, a spus Rafila într-o conferinţă de presă la sediul central al PSD.