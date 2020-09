Dezvăluirea a fost lansată de actualul candidat pentru Consiliul General al Municipiului București joi seara, într-o emisiune de la B1 Tv.

Cel care este cunoscut în lumea fotbalului drept Mitică Dragomir a spus că merită să primească banii ţinând cont că a avut un salariu de 15.000 de euro la LPF.

Cele trei pensii primite de la stat înseamnă 206,400 de lei pentru „Mitică de la Ligă”. „Eu pe unde am fost am făcut câte ceva.

Eu am concurat pentru Primăria Capitalei și am ieșit pe locul 3, cu Băsescu și cu Geoană.

Eu, da, am trei pensii pentru că le merit. Am contribuit! Aveam 15.000 de euro pe lună salariu, plăteam 6.000 de euro la stat, la Ligă.

Am fost două legislaturi la Parlament, dintre care în una am fost vicepreședinte de comisie parlamentară.

Sunt singurul din istoria acestei țări din opoziție care a făcut singur o lege organică. Am drept de autor asupra ei.

Cine se compară cu mine dintre toți consilierii ăștia care sunt propuși? Pe unde am fost am făcut stadioane, am promovat tineri, am făcut sediul Ligii, cel mai frumos din lume, nu din această țară.

Eu am finanțat și n-am luat bani de la cluburi. Eu m-am zbătut și am făcut rost de bani și am făcut această clădire”, a spus Dumitru Dragomir în platoul B1 Tv.

În declarația de avere, acesta a trecut o vilă pe care a vândut-o în 2020 și pentru care a încasat 3,9 milioane de euro.

De asemenea, acesta a mai trecut și ceasuri și bijuterii în valoare de 100.000 euro, precum şi o vilă de 500 de mp, dar și două apartamente, de 210 și 240 mp.

Deşi pare ciudat pentru dimensiunea unui astfel de om de afaceri, când vine vorba de lichidităţi, Dragomir are în conturi doar 218.000 lei și 210.000 euro.

În emisiunea de la B1 Tv, Mitică Dragomir a susținut că vila pe care a vândut-o a fost a Prințului Șerban (Bani) Ghica, pe care a renovat-o după ce ar fi luat-o într-o stare jalnică.

El a răspuns prompt că s-a îmbogățit în timp când a fost întrebat de unde a avut bani să cumpere o asemenea casă:

„Eu sunt milionar de ani, eu am făcut blocuri. Eram președinte la Ligă (Liga Profesionistă de Fotbal – LPF) și construiam blocuri.

Am vândut 4, 5 blocuri, 40 de vile până acum. Eu am muncit de dimineața până noaptea. În afară de asta, 20 de ani am avut un salariu de la Parlament, de la Ligă, dar plăteam taxele la stat.”

foto: Dumitru Dragomir şi Gigi Becali (patronul FCSB) pe vremea când erau prieteni.

sursa: b1.ro