Marco Rubio: Ucraina nu este războiul Americii, dar am contribuit mai mult ca oricine. E nemulțumit de lipsa de ajutor în Iran

Statele Unite au susținut mai mult decât orice alt stat conflictul din Ucraina, însă nu au beneficiat de același nivel de sprijin atunci când au avut nevoie, a transmis secretarul de stat Marco Rubio, în contextul tensiunilor dintre Washington și aliații săi, potrivit NY Times.

Declarațiile vin după poziția exprimată de președintele Donald Trump, care a criticat NATO pentru lipsa de implicare în situația legată de Iran. Rubio a explicat că mesajul liderului american reflectă o nemulțumire mai largă legată de modul în care sunt împărțite responsabilitățile între parteneri.

„Cred că el doar a făcut o observaţie, iar observaţia este că Statelor Unite li se cere constant să ajute într-un război, iar noi contribuim mai mult decât orice altă ţară din lume la un conflict care are loc pe un alt continent, în Ucraina. Dar atunci când SUA au avut nevoie, nu au primit răspunsuri pozitive. Aşadar, în acest moment, el doar constată că - cred că unii lideri din Europa au spus că acesta nu este războiul Europei. Ei bine, Ucraina nu este războiul Americii, şi totuşi noi am contribuit la acest conflict mai mult decât orice altă ţară din lume. Prin urmare, va fi un aspect care trebuie analizat şi pe care preşedintele va trebui să îl ia în considerare pe viitor", a declarat Rubio.

Înaintea reuniunii miniștrilor de Externe din G7, oficialul american a fost întrebat dacă va solicita sprijin pentru situația din Strâmtoarea Ormuz. Răspunsul său a indicat că interesul este comun pentru statele implicate: „Este în interesul lor să ajute”, a spus aceasta.

Rubio a explicat că dependența energetică a altor state față de această rută este mai mare decât în cazul SUA: „Celelalte ţări îşi iau mult mai mult combustibil de acolo decât noi,”.

Referitor la forma concretă a sprijinului, secretarul de stat a evitat să ofere detalii, precizând că acestea țin de competența instituțiilor militare.

„Ei bine, aceste detalii le las Departamentului Apărării să spună exact despre ce este vorba, dar este în interesul lor. Este în interesul lor naţional”, a declarat Marco Rubio.

Declarațiile vin pe fondul unei perioade tensionate în plan internațional, în care securitatea rutelor energetice și cooperarea între aliați sunt teme centrale pe agenda diplomatică.