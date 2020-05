Întrebat despre creşterea numărului de maşinilor ieşite în trafic, ministul Vela a răspuns: „Este logică această creştere, lumea a ieşit la cumpărături pentru sfintele sărbători de Paşte, au fost voluntari care au dus paşti şi lumină acasă la cetăţeni, au fost multe acţiuni de transport către cei care stau la ţară. De aici şi această creştere în trafic”, a explicat ministrul.

În legătură cu amenzile care, potrivit cifrelor, au fost peste 300.000 de români sancționați, cu aproximativ 120 de milioane de euro. Cum este şi firesc, banii ăştia merg către trezorerie, în bugetul comun, dar vestea bună este că vor fi folosiţi doar într-o anumită direcţie.

Ce destinaţie vor avea aceşti bani?

În premieră minstrul Vela a anunţat că: „Ludovic Orban a fost la ministerul Afecerilor Interne şi am discutat despre acest lucru. Şi am stabilit că vom folosi aceşti bani doar către spitalele din România şi către situaţii care există, adică persoane vulnerabile. Aşadar, aceste amenzi nu vor fi folosite în alte scopuri, nu vor merge spre administraţiile locale. Destinaţia acestor sume se vor duce în sistemul medical”.

Câţi au plătit aceste amenzi?

Marcel Vela a răspuns: „Nu ştim, la minister nu avem această evidenţă deoarece amenzile se plătesc la trezoriile locale. La final tragem linie şi vom face o statistică la încasări”.

Legat de abuzurile făcute de poliţie, ministrul a comentat: „Au fost abuzuri făcute şi de poliţia locală şi de poliţia naţională, toate au fost sancţionate, s-a trimis corpul de control unde a fost cazul. Nu rămâne nimic nesancţionat”.

Despre competenţe în Poliţie

Marcel Vela a explicat: „Legat de competenţe, sunt uneori destul de complexe, complicate în ambele instituţii. De exemplu Poliţia locală are un avantaj, fiind în subordinea primăriei, au salariul foarte mare. Un poliţist local care supraveghează un parc în Timişoara are 8-9 mii de lei lunar, iar un poliţist de la ministerul Afacerilor Interne care-şi riscă viaţa să prindă un criminal sau un tâlhar are la jumătate salariul. Trebuie făcută o analiză cinstită şi echidistantă”, a concluzionat ministrul Marcel Vela la digi24.