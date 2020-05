Ministrul Afacerilor Interne a atenţionat că: „Nu trebuie să se uite că suntem în an electoral şi, ghinionul Guvernului este că acest virus care a făcut multe victime la nivel mondial s-a suprapus cu precampania electorală”.

„Şi, fiecare dintre partide sau politicieni găsesc diferite forme prin a se face cunoscuţi, prin diferite metode, gesturi…se duc să îmbrăţişeze un bolnav ca să arate sacrificul lor şi să se facă o dezbatere publică pe marginea gestului respectiv, lucru care creează notorietate din punct de vedere al strategiei electorale”,a declarat Marcel Vela la Realitatea Plus.

Totul este cu iz electoral, a concluzionat ministrul

„Legat de termomentrul care ia temperatura corpului şi poate fura date personale, sau codul numeric sunt , după părerea mea, poziţii strict electorale pentru a mai câştiga câteva puncte în activitatea tactico-politică prelectorală, evident din partea partidelor de opoziţie care au suficiente motiva pe care le pot interpreta într-o formă sau alta pentru a câştiga adepţi”.

PNL a demonstrat că este un partid responsabil, iar când am acceptat guvernarea am fost conştienţi că nu este uşor

Am avut acest curaj deoarece am pus înainte interesul naţional nu cel politic. Am dorirt să arătăm oamenilor că suntem responsabili şi alături de ei, ca dovadă că PNL a înregistrat creşteri în măsurătorile sociale, în sondaje…”

„Spre dezamăgirea celor care în toamnă sperau într-un eşec al PNL-ului, după ce au văzut că am gestionat starea de urgenţă într-un mod care a dus la salvarea unor vieţi, s-a generat în randul celor din opoziţie unele decizii care trec dincolo de normalitate”,a spus Marcel Vela.

Sunt mesaje şi multă manipulare pe social media

„Războiul hibrid este cel mai periculos război. Nu vorbim de zona militară, ci despre războiul informatic care are mai multe scopuri, unul dintre el este şi cel al destabilizării, al neîncrederii, a haosului…. şi toate acestea duc la o destabilizare economică.

Sunt acele site-uri fantomă care au în spate anumite cercuri de interese economice, care rotogolesc anumite ştiri, care ştiu să capaciteze… sunt organizate, şi este evident că sunt finanţate. Când vezi pe Facebook mobilizări, e clar că sunt interese, a concluzionat ministurul Vela la Realitatea Plus.