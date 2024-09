Monden Marcel de la Insula iubirii a fugit de carte, dar a dat norocul peste el: Mă plăceau profesoarele







Marcel Andrei a reușit să treacă de liceu printr-o modalitate foarte simplă. Acesta nu s-a străduit foarte tare să învețe, cum el însuși a recunoscut, ci mai degrabă a avut noroc.

Marcel de la Insula Iubirii a trecut de liceu printr-un concurs câștigat

Ispita de la ”Insula iubirii„ a participat la Mister Boboc, lucru care l-a ajutat extrem de mult în liceu. Acesta a povestit că nu i-a plăcut foarte mult cartea, dar că a fost norocos. Mai ales că profesoarele îl plăceau și atunci mai lua note și pe ochi frumoși. ”Nu prea chiuleam. Profesoarele îmi plăceau. Mă îndrăgeau profesoarele, pe mine, fără să fac vreun efort, că eram carismatic, poate luam note pe ochi frumoși. Nu mi-a plăcut nicio materie.

Am participat la Mister Boboc în clasa a 9-a. Am ieși Mister Boboc, apoi in fiecare, la fiecare concurs, participam să îi învăț pe concurenți cum să meargă ce să facă. Apoi în primul semestru luam 10 pe linie. Și făceam pe primul semestru nota mare și apoi pe al doilea mă străduiam de un patru sau cinci, că oricum treceam”, a povestit Marcel.

A ajuns la Unitatea Militară de la Ciorogârla la câteva luni de la furtul armelor.

După liceu, acesta încercat să meargă în Italia la mama lui, unde s-a angajat în construcții. Doar că și-a dat seama că aceasta nu este o meserie pe care să o practice pe termen lung. Așa că după 6 luni s-a întors în România și a decis să se înroleze în Armată. A ajuns să lucreze chiar și la Unitatea Militară de la Ciorogârla, la numai câteva luni după ce a avut loc furtul de arme de acolo.

A explicat inclusiv faptul că lucrurile erau foarte stricte în momentul în care a ajuns la Unitate. Tocmai din cauza furtului care avusese loc. În cele din urmă, Marcel a renunțat la armată și a decis să plece în Scoția ca să își încerce norocul.