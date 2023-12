Dosarul vaccinurilor. Ciolacu: USR este prizonierul lui Vlad Voiculescu

Premierul Marcel Ciolacu a declarat că liderii USR neagă evidența în „Dosarul Vaccinurilor”. El a mai spus că președintele USR, Cătălin Drulă, a încasat sume foarte mari de la Vlad Voiculescu și că acum îi este dator. Acesta consideră că partidul lui Drulă a oferit multe explicații jenante și că n-a găsit soluții.

Marcel Ciolacu, acuzații la adresa USR

„N-am văzut atâta amatorism politic decât ceea ce văd la USR. Niște explicații jenante! Eu PSD trebuia să gestionez justiția din România, efectiv am refuzat. Am avut o discuție cu președintele României și am refuzat justiția.PSD își curățenie! Am avut aceea problemă cu domnul Buzatu, am luat măsuri și gata. Ei ce zic, că electoratul USR votează cu PSD? Chiar așa să se fi sucit lumea asta?!Eu cred că domnul Drulă și liderii USR au niște datorii foarte mari la domnul Voiculescu. Altfel nu înțeleg de ce această negare, pentru că este evident, sunt sume foarte mari!

USR este prizonierul lui Vlad Voiculescu! Orice lider de partid ar fi luat o altă decizie, dar ei s-au apucat să facă scrisori, au trimis scrisori la Comisia Europeană.”, a spus Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.

USR nu și-a asumat responsabilitatea

Premierul a mai spus că fiecare ministru trebuie să-și asume responsabilitatea faptelor sale și că USR a făcut doar greșeli. El a declarat că partidul lui Drulă nu a știut cum funcționează un minister și că au crezut că negocierile pe la Bruxelles vor rezolva tot.

„A fost o oportunitate, așa zic ei. Domnule, când te joci cu viețile oamenilor, nu mai este o chestie de oportunitate. Ca să fii ministru trebuie să ai capabilitate, nu doar niște înțelegeri în interiorul partidului.

A fost vorba despre mult amatorism, nu știau cum funcționează un minister. Guvernul este un tablou întreg, nu știu să-și ia informațiile, nu știu cum să acționeze. Au crezut că dacă negociază pe la Bruxelles, au rezolvat ei tot. Uite că n-a fost așa!”, a spus Ciolacu.



Marcel Ciolacu, despre cei care sunt puși la conducere

Ciolacu a mai spus că nu poți să pui un om la conducere doar pentru că este simpatic și că un președinte de partid trebuie să fie responsabil de oamenii care intră în Guvern.

„Toată lumea trebuie să fie responsabilă! Eu, ca și președinte de partid sunt responsabil de oamenii care intră în Guvern. Eu trebuie să îmi asum responsabilitatea acelui om, nu poți să-l pui doar pentru că este simpatic sau că este împins de un județ.”, a mai precizat Ciolacu.