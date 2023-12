Marcel Ciolacu, despre scăderea inflației. Ce îi așteaptă pe români în 2024

Marcel Ciolacu susține că și-a îndeplinit angajamentul legat de rata inflației. Astfel, premierul i-a asigurat pe români că va continua să implementeze măsurile destinate refacerii puterii de cumpărare.

Marcel Ciolacu, măsuri după scăderea inflației

Institutul Național de Statistică a anunțat scăderea ratei inflației. De la 16,8%, aceasta a ajuns la pragul de 6,7%. Odată cu acest anunț, Marcel Ciolacu susține că a reușit să obțină rezultatele dorite.

Premierul României susține că în 2024 vor fi luate măsuri care să refacă puterea de cumpărare a populației.

„De la 16,8%, la 6,7% ! Aceasta este evoluția inflației în ultimul an! Când am preluat mandatul de premier am promis că voi lucra împreună cu BNR astfel încât să ducem inflația la o singură cifră până la sfârșitul anului. ”, a transmis premierul.

Inflația continuă să scadă

Potrivit INS, inflația dă în continuare semne de scădere. Primul ministru susține că plafonarea prețurilor la energie și gaze a prezentat un pilon important în acest sens.

„Acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu am fi plafonat prețurile la energie și gaze și nu am fi limitat adaosul comercial la 21 de categorii de alimente de bază.Și în bugetul pentru 2024 vom continua măsurile pentru refacerea puterii de cumpărare a populației, în special pentru cei cu venituri mici și medii.”, arată premierul.

Marcel Ciolacu, promisiuni pentru 2024

Preţurile bunurilor de consum au scăzut cu 0,01% în noiembrie 2023, faţă de luna precedentă. În același timp, majorări au fost înregistrate în sfera serviciilor, ajungând până la 11,18%. De asemenea, prețurile mărfurilor alimentare au crescut cu 6,84%. În cazul mărfurilor nealimentare creșterea este de 5,08%. Dintre produsele alimentare, peștele proaspăt, a avut cea mai mare creștere de preț, respectiv de 16,13%. Calculul inflaţiei pentru energie electrică şi gaze cuprinde și prevederile O.U.G. nr. 27/2022.

Astfel, rata inflație a ajuns să scadă semnificativ în ultima perioadă. Marcel Ciolacu susține că în 2024 va continua pe aceeași linie, motivând că măsurile implementate de actuala guvernare au condus spre un astfel de rezultat.