Ciolacu: Fără alianța PSD-PNL ar fi fost război total

Marcel Ciolacu pozează în salvatorul alegerilor și spune că alianța dintre PSD și PNL a adus stabilitate la guvernare. Dacă n-ar fi acceptat să intre la guvernare, alegerile s-ar fi transformat într-un război total.

Încă de la intrarea la guvernare, cuPNL, Marcel Ciolacu și-a asumat un rol providențial, de salvator al Românie. Și insistă pe această idee. deși rezultatele economice din ultimii doi ani îl contrazic. În plus, mișcările sindicale și crizele repetate din coaliție, cu declarații contondente de-o parte și de alta, nu dau impresia de stabilitate.

Premierul PSD a reluat tema legată de rolul providențial al PSD care a acceptat coaliția cu PNL de stabilității. Marcel Ciolacu a vorbit despre alegerile care urmează. Potrivit spuselor sale, în cazul în care PSD și PNL nu s-ar fi aliat, alegerile ar fi fost „un război total, cum s-a întâmplat în România întotdeauna”.

„În primul rând, am depăşit orgoliul politic. În al doilea rând, nu am făcut nişte măsurători exacte cum să scoatem cât mai multe voturi sau cât mai mulţi europarlamentari. E evident că în politic unu şi cu unu nu fac doi. E posibil ca cele două partide, dacă ar fi mers separat, să fi avut un europarlamentar în plus. Dar noi aveam în primul rând datoria de a stabiliza o coaliţie de guvernare în timp real. România are nevoie de decizie, nu are timp de instabilitate politică când negociem Schengenul, când negociem vizele din America, când negociem OECD-ul, când negociem părţi din PNRR şi proiecte, sunt lucruri care se întâmplă în timp real”, a declarat Marcel Ciolacu.