Marcel Ciolacu s-a ținut de promisiune! Dacia devine mașina oficială a Guvernului

Premierul Marcel Ciolacu a mers în vizită la fabrica Dacia din Mioveni, unde a testat noul model Duster. În dimineața aceasta, premierul a fost deja observat circulând cu un model Dacia Duster, după ce cu o zi în urmă anunțase că mașina oficială a Guvernului României va fi un model Dacia. Momentan, premierul utilizează un Dacia Duster din 2023, urmând să primească în curând noul model Duster, din anul 2024.

10% din exporturile României este asigurat de Dacia

„10% din exporturile României este asigurat de Dacia. Astăzi cu mândrie am aflat că am reușit să-i batem și pe italieni la ei acasă, nu la fotbal, la mașini vândute pe teritoriul Italiei. Am făcut un drive test cu noul model de Duster. Cum ar fi spus fiul meu acum câțiva ani: este bestială. O să profit de această ocazie să fac un anunț foarte clar. Din acest moment, Guvernul României și prim-ministrul României va folosi un singur brand: Dacia.

Brandul Guvernului României trebuie să fie principalul producător de autoturisme. Mașina mea, ca prim-ministru, din acest moment va fi Dacia Duster. Cred că așa e corect în orice stat democratic și în orice economie. Cum în Franța mașina guvernului și mașina autorităților este Renault, în România mașina autorităților și a prim-ministrului trebuie să fie Duster”, a declarat Ciolacu.

Marcel Ciolacu, impresionat de noul Duster

Premierul a fost impresionat de faptul că noul model Dacia Duster a fost complet proiectat de designeri și ingineri români. Totodată, Ciolacu a apreciat autoritățile locale pentru sprijinul acordat fabricii Dacia.

„E un moment de mândrie să vezi cum economicul stă la aceeași masă și creează viitor. Până la urmă crește nivelul de trai al unei zone împreună cu dezvoltatorii și autoritățiile locale. Am făcut o promisiune foarte clară prin șeful cancelariei prim-ministrului: din acest moment o să avem o echipă de lucru care va lucra și cu echipa de aici și cu echipa de la Craiova pentru a închide toate hățișurile legislative și birocratice care costă bani. Orice întârziere de livrare și orice sincopă pe dânșii îi costă bani”, a mai declarat premierul.

Noul Duster, scos la vânzare. Care este prețul de pornire și cu ce noutăți vine

Noul Duster va fi disponibil pentru comandă începând din prima săptămână a lunii martie, iar primele livrări către clienți sunt planificate pentru sfârșitul celui de-al doilea trimestru al anului în curs. Acest model va beneficia de un habitaclu mai spațios și de echipamente noi. Prețul de pornire al noului Duster va fi de 18.800 de euro, TVA inclus.

Potențialii clienți vor putea opta și pentru achiziționarea unor unități noi ale modelului Dacia Duster 2, care începe de la 17.900 de euro pentru varianta echipată cu motorul de un litru și 100 de cai putere, având capacitatea de a funcționa și cu GPL. Mașina este dotată cu un plug de zăpadă și un set de proiectoare în partea frontală, pentru o vizibilitate optimă în condiții dificile. În partea din spate, vehiculul dispune de un dispozitiv pentru împrăștierea materialelor antiderapante, o lopată și o mătură.