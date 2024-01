Marcel Ciolacu anunță când se încheie reorganizarea sistemului bugetar

Marcel Ciolacu dorește să finalizeze reorganizarea sistemului bugetar până în luna iunie. El a precizat că mai multe ministere sunt în curs de reorganizare. Totodată, a precizat că nu a înființat noi posturi de conducere, chiar dacă a numit un nou secretar de stat la Ministerul Finanțelor Publice.

Premierul a făcut o serie de declarații cu privire la procesul de reorganizare a instituțiilor publice din subordinea guvernului. El a precizat că dorește ca acesta să se încheie până în luna iunie. Ciolacu susține că actualul sistem bugetar este foarte stufos, dar după reorganizare se va încadra în cele 25% de posturi vacante pe care și le-a propus.

Unul dintre reproșurile aduse actualului guvern este numărul foarte mare de secretari de stat și de subsecretari de stat. Sunt funcții alocate pe criterii politice membrilor PNL și PSD. Marcel Ciolacu spune că el nu va înființa alte asemenea posturi.

„De când sunt prim-ministru, de curând am numit un secretar de stat la finanțe pe un loc liber, deci nu am făcut alte locuri și sunt foarte multe locuri vacante pe care am să le desființez. Am încadrat cei 25% pe care i-am spus”, a precizat Ciolacu la Realitates PLUS.