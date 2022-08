Marcel Ciolacu nu vrea să repete greșelile trecutului. Cine va fi candidatul PSD la prezidențialele din 2024

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit despre viitorul candidat al partidului la alegerile prezidențiale din 2024. El a precizat că de această dată nu va fi respectată tradiția conform căreia președintele partidului trebuie să-și asume și candidature la Cotroceni. Marcel Ciolacu a precizat că PSD ar putea susține o personalitate din afară, dacă își va asuma să concureze, pentru a obține candidatura, la alegerile interne din partid.

„Nu mai există cutuma în PSD că preşedintele partidului este automat şi candidat la preşedinţie. Aş vrea să lămuresc colegii, să avem o deschidere şi mai mare – în cazul în care avem o personalitate care nu este în partid să poată să candideze la alegerile interne din partid. Vor fi alegeri în fiecare organizaţie pentru candidat”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD a mai spus că, spre deosebire de predecesorii săi nu intenționează să facă greșeala de a candida, dacă nu are șanse reale de câștig. El a spus că social-democrații au pierdut de patru ori alegerile pentru Cotroceni urmând această logică.

„Nu voi face greşelile pe care le-au făcut ceilalţi preşedinţi ai PSD. De patru ori, PSD a pierdut aceste alegeri. Nu va mai pierde aceste alegeri. Vom ieşi din acea logică care ne-a dus la pierderea alegerilor”, a mai spus liderul PSD.

Liderul PSD nu-și dorește șefi de servicii în anturaj

În acest context, Marcel Ciolacu, a precizat că niciodată nu a purtat discuții și nici nu s-a lăsat influențat, în deciziile politice pe care le-a luat de șefii serviciilor secrete. El a spus că nu intenționează să repete greșelile unora dintre predecesorii săi din fruntea PSD.

„Niciodată eu, Marcel Ciolacu, nu am discutat cu vreun director al vreunui serviciu – SRI, SIE, STS, SPP – nu am avut o discuţie politică. Fiecare instituţie are atribuţiile ei. Beneficiarul de informaţii în primul şi în primul rând este prim-ministrul şi cred că şi preşedintele României. Pe segmentul nostru, dacă eu simt nevoia, nu am simţit până acum, să iau o decizie şi consider că nu am informaţii suficiente, am cadrul legislativ să le cer. Nu am făcut-o până acum. Beneficiez de anumite informaţii care-mi folosesc în deciziile pe care le iau, dar asta nu înseamnă că mă influenţează cineva”, a precizat Marcel Ciolacu.

Liderul PSD a precizat că la toate deciziile politice pe care le-a luat, la Camera Deputaților, dar și în partid, a beneficiat de sfaturile colegilor săi. Ciolacu a menționat că nu are în anturajul său șefi de servicii și nici nu le cere sfatul, așa cum făceau unii dintre predecesorii săi

Deciziile pe care le-am luat şi la Cameră, şi în partid, şi cu programele, le-am luat în interiorul partidului. Nu merg la spa-uri, nu joc tenis, nu merg la păduri. S-ar fi aflat, cred că, în doi ani şi ceva, de când sunt preşedintele PSD dacă aş fi avut astfel de… Dar, politic, să mă întâlnesc eu cu un director de servicii… Ce să vorbesc, despre deciziile pe care le iau în PSD? Nu am să repet nici o greşeală a unor foşti preşedinţi ai PSD. Promit acest lucru, public. Niciodată nu o să repet greşelile făcute de cei care au fost înaintea mea”, a afirmat Marcel Ciolacu la Antena 3.