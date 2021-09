Marcel Ciolacu, mesaj pentru USR PLUS după ce a fost acuzat că a făcut blat cu Cîțu: ”Secăturilor!”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj către USR PLUS după ce liderul deputaţilor USR PLUS, Ionuţ Moşteanu, a spus că Ciolacu trebuie să demonstreze că nu are blat cu premierul Florin Cîțu şi să aducă cei 157 de parlamentari ai PSD ca să voteze moţiunea de cenzură.