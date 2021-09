Klaus Iohannis intervine în scandalul din coaliția de guvernare. LIVE TEXT

Declarațiile președintelui Klaus Iohannis vin cu doar o oră înainte de reluarea discuțiilor întrerupte vineri după-amiază la Palatul Victoria.

Șeful statului a început vorbind despre pandemia de coronavirus, precizând că vaccinarea oferă protecție și facilitează întoarcerea la normalitate. El a precizat că varianta Delta de coronaviru duce la creșterea numărului de infectări. El a precizat că actuala clasă politică trebuie să se întoarcă

Încrederea oamenilor în legislativ nu este la cotele cele mai înalte. Tocmai de aceea linia directoare a activității parlamentare trebuie să fie întoarcerea la agenda cetățeanului, a mai spus șeful statului.

Anul acesta și anii următori sunt ani de consturcție, iar agenda legislativului trebuie adaptată la nevoile cetățenilor. Sunt multe reforme legislative care nu au fost demarate. Parlamentarii au datoria de a pune în aplicare ce au promis. Nu le cer să vorbească despre asta ci le cer rezultate. De vorbit este ușor. Oamenii s-au săturat de discuții sterile și promisiuni neonorate.

„Fac apel către toate partidele, din coaliția de guvernare și din opoziție să privească spre viitor și să arate respect românilor. Simpla retorică nu-și are rostul. Ritmul reformelor nu este cel așteptat dar sunt multe subiecte fundamentale pentru viitorul României”, a precizat președintele care a cerut o mai bună colaborare între partide.

Klaus Iohannis a precizat că desființarea SIIJ și reforma justiției sunt obiective care trebuie finalizate de urgență. În justiție, agenda publică a fost ocupată de desființarea SIIJ și un cadru normativ solid. Sunt și rămân obiective foarte importante. Am cerut constant Parlamentului un act de legiferare care să respecte constituția.

Obiectivele ambițioase anunțate în campania electorală trebuie să rămână reperul guvernării, iar relaizarea acestora este supusă unei evaluări permanente din partea Parlamentului.

Creșterea de prețuri există, e reală și afectează mulți români. Pentru ei trebuie găsite soluții, e treaba guvernului, a miniștrilor să transforme în realitate cifrele din statistici. mai multe investiții, mai multe locuri de muncă, acestea sunt coordonatele de la care guvernanții nu trebuie să se îndepărteze

Nici unul dintre politicieni nu trebuie să uite că puterea se exercită pentru români.

Toate partidele din coaliție să dea dovadă de responsabilitate și să ajungă la un numitor comun, când miza este de o importanță capitală pentru români.

Îmi doresc să văd la partidele de guvernare un bun exemplu de eficiență, dialog și democrație – inclusiv în propriile formațiuni politice. Alegerile interne din partide nu sunt despre înlocuire unui lider sau a altuia, ci despre modernizare, astfel ca rezultatul final să fie un grad mai ridicat de reprezentativitate pentru români.

O parte din rezultatele bune ale guvernării se văd deja, dar mai sunt multe de învățat.

”Solicit întregii clase politice cumpătare, echilibru şi deschidere la dialog”, a afirmat Iohannis în finalul discursului.

Neînțelegerile din coaliție legate de PNDL 3

Neînțelegerile au pornit odată cu introducerea pe ordinea de zi a proiectului „Anghel Saligny”.

Ulterior întreruperii ședinței de Guvern, copreședintele USRPLUS, Dacian Cioloș, a declarat că miniștrii formațiunii nu știau de punerea pe ordinea de zi a proiectului și că acesta nu ar fi avut avizele de la Ministerele Justiției și Transporturilor.

Dan Barna: „Este un moment potenţial de încălcare a protocolului de colaborare”

La rândul său, Dan Barna a acuzat un „potențial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu”.

„Este un moment potenţial de încălcare a protocolului de colaborare pe care l-am semnat după momentul Vlad Voiculescu. Tocmai de aceea, în acest moment, am decis, în urma dialogului cu premierul, să suspendăm şedinţa până în această seară”, a afirmat Barna.

Florin Cîțu: USR-PLUS a șantajat coaliția

„Aș vrea să discutăm despre program, nu este pentru mine, UDMR, USR. PNDL 3 este un program pentru români. Nu mai permitem să avem localități în România care nu au acces la fonduri europene să rămână nedezvoltate. Dacă colegii de la USR nu susțin dezvoltarea României, foarte bine, să iasă în față.

În ceea ce privește șantajul sau piedica cu SIIJ. Am fost primul care am negociat, am susținut toate soluțiile pentru a desființa SIIJ. Politica nu se poate face pe condiționări și șantaj”, a declarat premierul Florin Cîțu.

USR-PLUS a susținut că nu știa despre dezbaterea programului Saligny, care a fost introdus pe ordinea de zi suplimentară. În acest contextul, prim-ministrul a precizat că „nu este prima oară când se întâmplă acest lucru”. Mai mult decât atât, „acest proiect este în dezbatere de aproape o lună de zile.