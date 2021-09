Florin Cîțu ar trebui să-și dea demisia? Orban are răspunsul după un SMS despre revocarea lui Stelian Ion

Declarațiile celui care este și președintele Camerei Deputaților au fost lansate înainte de o ședință a Biroului Politic Național al PNL. ”Premierul Cîțu n-a întrebat pe nimeni când l-a remaniat pe Stelian Ion. Nu a consultat președintele partidului. Am fost informat cu două minute înainte de revocarea lui Stelian Ion, printr-un sms.

Oricine are ochi și minte poate să vadă adevărul în această situație. Vă dau declarații după BPN. Am comunicat cu privire la o ședință pe care cei de la USR PLUS ar putea s-o aibă azi.

(n.r. – a fost întrebat dacă vreun liberal va vota moțiunea de cenzură) Cât timp sunt președintele PNL, nu voi permite niciunui parlamentar al PNL să voteze o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern.

Orban a evitat răspunsul despre demisia lui Cîțu

(jurnaliștii l-au întrebat și dacă Florin Cîțu ar trebui să-și prezinte demisia așa cum își doresc Dan Barna și Dacian Ciolo, copreședinții USR PLUS) Întrebați-l pe dânsul. Îl sprijin pentru că este premierul PNL”, a declarat Ludovic Orban.

Cu doar câteva momente înainte, Florin Cîțu susținuse o scurtă declarație de presă în care subliniat că partenerii care negociază cu PSD sunt împotriva coaliției de guvernare. Astăzi avem un BPN pentru a lua câteva decizii importante. La început aș vrea să transmit un mesaj românilor: eu, Florin Cîțu, am intrat în politică și am promis că nu voi negocia niciodată cu PSD-ul și cât timp voi fi eu în PNL nu se va negocia cu PSD.

Cîțu acuză USR PLUS că trădează coaliția

A negocia cu PSD înseamnă a negocia împotriva poporului român. Orice soluție pentru situația în care ne găsit azi trebuie negociată în interiorul coaliției de guvernare și nu în exterior.

Fac un apel la maturitate și responsabilitate! Avem foarte multe proiecte importante, care trebuie duse mai departe. PNRR-ul va fi adoptat în umătoarele săptămâni și trebuie implementat, avem Legea consumatorului vulnerabil și multe alte proiecte pentru care oamenii ne-au oferit încrederea lor.

Soluția pentru toată această problemă se află în interiorul coaliției, nu în negocierile din afara coaliției”, a declarat premierul.