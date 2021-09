Revocarea lui Stelian Ion. PSD propune demisia în bloc a miniștrilor USR PLUS: „Şi tot guvernul pleacă!”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu le-a oferit soluția miniștrilor USR PLUS pentru a face să cadă guvernul condus de Florin Cîțu. În opinia sa, demisia în bloc a miniștrilor USR PLUS va duce la căderea guvernului. Altfel, a spus Marcel Ciolacu, PSD nu va accepta ca „dorinţa românilor de a scăpa de acest guvern să fie folosită „ca obiect de şantaj între partidele din coaliţie”.

„Dacă USR PLUS vrea ca acest guvern să pice, îşi dau toţi demisia. Şi tot guvernul pleacă! PSD va depune moţiunea de cenzură când vom avea cele 234 de semnături necesare trecerii ei. Azi, ne mai lipsesc 30. Îi aşteptăm pe cei din USR PLUS să termine cu baletul şi să semneze. În nici un caz nu vom accepta ca dorinţa românilor de a scăpa de acest guvern ticălos să fie folosită de USR PLUS ca obiect de şantaj între partidele din Coaliţie”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

USR cere demisia lui Florin Cîțu de la guvern

Reacția lui Marcel Ciolacu vine după ce premierul Florin Cîțu a decis revocarea ministrului Justiției, Stelian Ion și după ce vicepremierul Dan Barna, copreşedinte al USR PLUS, a declarat că premierul Florin Cîţu ar trebui să demisioneze.

„Florin Cîţu a arătat în această seară că nu poate conduce nimic. Cu atât mai puţin un Guvern. Abuzul de putere, deciziile luate noaptea ca hoţii nu sunt marca înregistrată a lui Liviu Dragnea. Iar Florin Cîţu a arătat că e mai rău decât Dragnea. Şi asta pentru că înşală cu cinism şi rea voinţă aşteptările unui electorat care a cerut altceva. Florin Cîţu trebuie să plece”, a scris Dan Barna pe Facebook, după declaraţia premierului privind revocarea ministrului Justiţiei.

Florin Cîțu l-a revocat pe Stelian Ion

Premierul Florin Cîţu a anunţat că i-a transmis, miercuri, preşedintelui Klaus Iohannis cererea de revocare din funcţie a ministrului Justiţiei, Stelian Ion.

Premierul Florin Cîțu l-a demis din funcție pe ministrul Justiției, Stelian Ion, reproșându-i că nu a reușit să-și ducă la capăt obiectivele, printre care se numără și desființarea SIIJ. Declarațiile prim-ministrului vin în contextul în care USR-PLUS nu a dorit să aprobe, miercuri, proiectul de investiții Anghel Saligny.

„Am înaintat cererea de revocare din funcție a lui Stelian Ion. Nu voi accepta miniștri care să se opună modernizării României. Stelian Ion este un ministru care, din fericire, nu a reușit să se impună în coaliție, nu a reușit să-și ducă la bun sfârșit obiectivele. De exemplu, desființarea SIIJ, care nici după opt luni de mandat nu a fost desființată”, a precizat Florin Cîțu.