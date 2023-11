Marcel Ciolacu se repoziționează pe legea cash-ului: „Limitele actuale vor fi menținute”

Marcel Ciolacu a anunțat că limitele pentru plățile cu bani numerar nu vor fi modificate, față situația prezentă. El a precizat că nu vede în români sau în micii întreprinzători posibili evazioniști. Premierul a avut întrevederi cu reprezentanții mediului de afaceri și ai băncilor. Iar în acest context a spus că a primit mai multe observații cu privire la plățile în numerar. Acestea vor fi integrate în lege, într-o viitoare ședință de Guvern.

Marcel Ciolacu a avut o întrevedere, pe subiectul reglementărilor plăților cash, cu Nicolae Ciucă și Marcel Boloș, ministrul de Finanțe. Liderul PNL a afirmat că a fost unul dintre cei care a contestat măsura, deși PNL a susținut-o în coaliție.

„Am spus că voi fi mereu alături de micii întreprinzători și de oamenii simpli, fără excepție. În ultimele zile am avut mai multe discuții cu aceștia, cât și cu mediul de afaceri și cu reprezentanții sistemului bancar. Și mi-au spus anumite lucruri de bun simț legate de măsurile venite de la ANAF și Ministerul Finanțelor legate de cash. Acești oameni nu sunt evazioniști, ci sunt cei pe umerii cărora se sprijină această țară!”, a declarat premierul.

Premierul a subliniar că Guvernul nu consideră că oamenii simpli sau comercianții sunt evazioniști. Drept care, în prima ședință de Guvern va revizui propunerile ANAF și ale Ministerului Finanțelor.

Prim-ministrul României a mai spus că propunerile ANAF și ale MinisteruluI Finanțelor vor fi revizuite. El a spus că vor fi modificate plafonul de casă – la 50.000 de lei – și avansul spre decontare. În cazul acestuia pragul va fi de 1.000 de lei pe zi.

Premierul și-a încheiat mesajul cu o amenințare pentru evazioniștii fiscali. Marcel Ciolacu a spus că îi va căuta și-i va înlătura din vămi sau din instituțiile statului. Din declarația sa pare că premierul se adresează funcționarilor care închid ochii la evaziune.

„Am însă un mesaj pentru evazioniștii care au profitat de această discuție din spațiul public: voi veni peste voi! Voi veni și vă voi scoate din vămi, vă voi scoate din birourile instituțiilor statului, vă voi scoate de peste tot! Așa cum am început războiul cu cei care distrug viețile oamenilor cu păcănelele, nici voi nu veți scăpa!”, a subliniat Marcel Ciolacu.

De altfel, reglementările cu privire la limitarea plăților cu numerar au fost justificate, oficial, de necesitatea combaterii evaziunii fiscale.

Nicolae Ciucă, președintele PNL, s-a arătat în dezacord cu măsura de limitare a plăților cu bani numerar. Deși PNL a susținut-o în discuțiile din coaliția de guvernare, Ciucă s-a dezis. El a făcut mai multe declarații pe acest subiect în ultimele zile. Probabil că acesta a fost motivul pentru care Marcel Ciolacu l-a convocat la guvern împreună cu Marcel Boloș, ministrul Finanțelor Publice.

Nicolae Ciucă a cerut ca măsura să fie revizuită cât mai repede. Cu atât mai mult cu cât nu există o infrastructură bancară capabilă să preia banii numerar de la agenții comerciali.

„În aceste condiţii, în care această măsură de plafonare a plăţilor cash cu care, încă o dată, nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliţie. S-a explicat la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură. Eu am discutat cu ministrul de finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic National că această măsură trebuie să fie revizuită”, a declarat președintele PNL, zilele trecute, cu trimitere spre Marcel Ciolacu.