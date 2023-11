Război Ciucă-Ciolacu pe legea cash-ului. Șeful PNL îl corectează pe premier

Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au ajuns pe poziții divergente din cauza legii care limitează plățile cu numerar. Marcel Ciolacu și-a susținut reglementarea în ultimele zile. Pe de altă parte președintele PNL a spus că nu a fost de acord cu această normă încă de la început. Cu toate acestea, în ședința coaliției de guvernare, recunoaște, nu s-a opus promovării legii.

Nicolae Ciucă este de părere că măsura va trebui revizuită cât mai repede. Cu atât mai mult cu cât nu există o infrastructură bancară capabilă să preia banii numerar de la agenții comerciali.

„În aceste condiţii, în care această măsură de plafonare a plăţilor cash cu care, încă o dată, nu am fost de acord de la început, a fost o măsură luată în coaliţie. S-a explicat la vremea respectivă care sunt intenţiile pentru care se adoptă o astfel de măsură. Eu am discutat cu ministrul de finanţe, am stabilit şi în Biroul Politic National că această măsură trebuie să fie revizuită”, a declarat președintele PNL.