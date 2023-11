PNL își evaluează opțiunile electorale. Politicienii partidului, convocați la consultări

PNL își analizează opțiunile pentru alegerile de anul viitor, în condițiile în care pozițiile pe care le ocupă în sondaje nu le dau prea multe motive de optimism. Liberalii s-au reunit, la Sinaia, și timp de două zile își vor evalua poziția și șansele pentru alegerile viitoare. Discuțiile pornesc de la cercetările sociologice comandate la nivel local și național. Liderii partidului vor să știe cum ar vedea propriul electorat o alianță cu PSD și candidaturi pe liste comune.

Conducerea PNL ia în calcul trei variante pentru anul electoral ce va urma. Iar cu privire la acestea urmează să fie consultați toți șefii de filiale, precum și foștii președinți ai partidului, dar și aleșii locali. Este vorba despre președinți ai consiliilor județene și primari ai municipiilor reședință de județ.

Una dintre opțiunile analizate este abordarea viitoarelor alegeri sub sloganul „Prin Noi Înșine”. Această abordare ar evidenția autonomia și puterea de acțiune a liberalilor în fața alegătorilor, sunt de părere experții partidului.

„Prin noi înșine am reușit de-a lungul istoriei. Prin noi înșine vom reuși să abordăm alegerile din 2024 și să le câștigăm. Să dăm Președintele României. Pentru că nu există altă soluție pentru dezvoltarea României. Suntem aici să stabilim strategia și direcția. Avem nevoie ca pe baza acestor valori să ne asumăm obiectivele. Pentru îndeplinirea lor avem clar nevoie de o strategie și un plan. Trebuie să dezvoltăm propriile obiective, propriile linii în conformitate cu ce am asumat ca partid”, a declarat Nicolae Ciucă, președintele PNL, în debutul reuniunii.

Nicolae Ciucă le cere răbdare colegilor din PNL

În acest context, Nicolae Ciucă a subliniat că activitatea miniștrilor partidului va fi analizată, la guvernare. Deși vorbește despre evaluare și analiză, președintele PNL s-a antepronunțat deja. spunând că aceștia și-au îndeplinit obiectivele.

„Fiecare dintre miniștrii noștri pot fi analizați. Dar avem cea mai bună echipă de miniștri care s-a angajat sa facă treaba. Nu e deloc simplu. Și-au îndeplinit obiectivele. Important e că am avut și avem puterea să spunem ce am făcut bine, să putem spune ce nu am îndeplinit. Asa e și într-o familie, acasă, spui onest ce ai făcut bine și ce nu ai reușit. Trebuie să ai puterea să recunoști, să îndrepți, să treci mai departe. Același lucru să îl facem și cu programul de guvernare”, a mai spus Nicolae Ciucă.

Fostul premier s-a pronunțat în favoarea continuării guvernării cu PSD și le-a cerut colegilor săi să dea dovadă de răbdare și pe mai departe.

„Din punct de vedere politic cred că am fost suficient de răbdători și vă cer să avem în continuare capacitatea de răbdare la guvernare și atitudinea față de campania electorală și competiția pentru 2024. Noi ne tot asumăm echilibrul și responsabilitatea din partea PNL, dar nu fara ca ceilalți să țină cont de această onestitate și trăsătură de caracter pentru ce înseamnă stabilitatea României și exercitarea actului de guvernare. Sigur că vom fi mereu responsabili și echilibrați că așa suntem noi. Dar nu vom accepta altceva decât tot responsabilitate și onestitate de la orice partener”, a mai precizat Ciucă, președintele PNL.

Liberalii cred că pot coaliza dreapta în jurul lor

O altă opțiune pe care o are PNL în contextul viitorului an electoral ar fi o alianță electorală cu Partidul Social Democrat (PSD) și candidaturi pe liste comune. Este o variantă spre care înclină conducerea partidului, în speranța conservării poziției la guvernare.

Listele comune, însă ar provoca tensiuni atât în interiorul partidului, cât și între liberali și social-democrați. Mulți dintre actualii aleși și-ar putea pierde locurile în consilii locale, județene sau în parlament.

PNL susține că mai are la dispoziție opțiunea integrării într-o largă coaliție de dreapta. Pentru o astfel de coaliție ar fi nevoie de negocieri cu USR, Forța Dreptei, PMP și chiar UDMR. Or, liberalii nu au relații bune cu nici una dintre aceste formațiuni. Plus că USR negociază cu Forța Dreptei și PMP o altă formulă de alianță politică, de dreapta.

„Coagularea dreptei se va face în jurul PNL. Suntem pe finalizare cu fuziunea prin absorbție cu ALDE. Suntem singurul partid care poate coagula dreapta!”, a mai declarat Nicolae Ciucă.

Aceste opțiuni, sunt de părere liberalii, ar putea atrage un număr mai mare de voturi și consolidarea poziției politice a PNL.

Liberalii speră să tragă concluziile corecte

Pentru a lua o decizie potrivită, PNL se bazează pe rezultatele sondajelor de opinie și cercetările sociologice, care oferă o perspectivă asupra preferințelor electoratului. Datele vor fi analizate cu atenție, iar concluziile vor fi luate în considerare la adoptarea unei decizii strategice.

De asemenea, prin larga consultare a liderilor locali se speră la obținerea unei perspective mai largi asupra situației politice. Aceștia sunt la curent cu aspectele specifice fiecărei regiuni pot contribui la elaborarea unei strategii electorale eficiente.

PNL analizează cu seriozitate cele trei opțiuni pentru anul electoral în curs și se bazează pe sondaje de opinie și cercetări sociologice, dar și pe opiniile liderilor partidului. Prin aceste demersuri, liberalii își propun să ia o decizie strategică care să le permită să obțină succes electoral și să-și consolideze poziția în peisajul politic național.

PSD lansează ironii la adresa PNL

Reuniunea liberalilor, pentru definirea viitoarei strategii politice, este ironizată de colegii de coaliție, din PSD. O fac prin intermediul deputatului Marian Mina care îi ia în râs pe colegii PNL de la guvernare.

„Ştiţi bancul cu furnica aia care se uită în oglindă şi se crede elefant?! Cam aşa începe şi povestea «Prin noi înşine» pe care Brătienii de rit nou o lansează la Sinaia, la un bufet rece. Cu capul plecat, lângă corpul electoral mai mult leşinat decât viu al dreptei, Motreanu, Rareş şi Sighiartău au ajuns să se confunde cu costumele de Halloween!”, a scris deputatul Marian Mina pe Facebook.

El a continuat în aceeași notă ironică, făcând referire la momentul în care Florin Cîțu se compara cu Superman. Social-democratul își îndeamnă partenerii să candideze singuri cât mai pot.