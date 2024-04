Vestea momentului despre impozitul progresiv. Ce vrea, de fapt, Ciolacu

Marcel Ciolacu susține că vrea introducerea impozitului progresiv pentru cei ce obțin venituri excepționale, iar nu pentru toată lumea. Premierul evită să-i irite, din nou, pe liberali, înaintea alegerilor din 9 iunie.

Premierul susține că este un fan al impozitării progresive, însă o întoarce în așa fel încât să nu-și enerveze colegii liberali din coaliție. PNL a anunțat, pe mai multe voci, că eliminarea cotei unice reprezintă o linie roșie, de neacceptat.

Românii care au mai multe joburi sau care obțin venituri și din alte surse decât salariul au devenit țintele lui Marcel Ciolacu. Premierul spune că pe ei dorește să-i impoziteze progresiv. El spune că nu a vorbit niciodată de impozitarea progresivă a salariilor. Cu această declarație, Ciolacu pare că vizează în mod special, alegătorii de dreapta.

Este vorba despre cei ce obțin venituri și din alte surse, nu doar de salarii, între care și practicanții de profesii liberale. Toți aceștia, dă de înțeles Marcel Ciolacu trebuie taxați mai mult, dacă au câștiguri mai mari.

În acest sens, premierul a dat și un exemplu, pe care-l crede ilustrativ, destul de dificil de găsit în realitate. El s-a referit la speculanții de terenuri care cumpără cu 10.000 de euro și vând cu un milion de euro. Astfel de situații sunt destul de puține.

Marcel Ciolacu a declarat, într-un interviu, că nu intenționează să majoreze taxele șiimpozitele anul viitor. Aceasta, deși ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a sugerat că este foarte posibil după alegeri. Ciolacu a mai spus că nici nu dorește să renunțe la cota unică, considerată de partenerii PNL o linie roșie.

Premierul a spus că este de acord cu o cotă unică, dar să fie pentru toată lumea. Această cotă unică, spune el, nu poate fi diferențiată și nici introdusă cu excepții. Totodată, Marcel Ciolacu spune că nu se poate pune problema unei fiscalități scăzute în condițiile în care nu are informații despre ce se întâmplă la Ministerul Finanțelor.

„Dar nu pot să am şi fiscalitate scăzută, să nu am niciun fel de control şi de informaţie de la Ministerul de Finanţe fiindcă nu am digitalizare, să nu am digitalizare în nicio primărie să ştiu în ceea ce priveşte proprietăţile şi veniturile cumulate şi să mai am şi o evaziune fiscală de aproape 10% din PIB. Nu se poate continua aşa”, a afirmat premierul Marcel Ciolacu.