Marcel Ciolacu se dă bine cu Diaspora. Promisiuni pentru românii din SUA. Video

Marcel Ciolacu promite proiecte în dezvoltarea serviciilor publice și în infrastructură. El crede că, astfel, românii nu vor mai pleca din țară și vor rămâne să lucreze aici. Premierul s-a întâlnit cu români stabiliţi în SUA, în cadrul unei recepții. Ciolacu și-a conturat, în fața acestora, profilul de viitor candidat la alegerile prezidențiale, încercând să și-i apropie.

La întâlnirea cu românii plecați în Statele Unite, premierul a evitat, cu diplomație, să facă referire la noile taxe și impozite pe care le-a introdus prin Legea Austerității. Nu a făcut apel nici la sentimentele patriotice ale celor din Diaspora și nu a încercat să-i convingă să revină în țară.

„Nu am venit să insist să reveniţi în România, pentru că ştiu că n-o veţi face. Aţi realizat şi aveţi deja o familie în Statele Unite şi sunt ferm convins că vă este foarte greu să reveniţi în acest moment în România. În schimb, putem dezvolta lucruri împreună”, a arătat Marcel Ciolacu.

Premierul și-a exprimat speranța ca „SUA să devină cel mai important investitor direct în România în toate domeniile”. Mai mult, a spus el, și-ar dori ca America să devină cel mai important partener comercial non-UE.

Marcel Ciolacu, i-a lăudat pe românii din America pentru realizările de pe pământ străin. Totodată, el a încercat să și-i apropie cu promisiuni legate de dezvoltarea unor afaceri comune. Așa, crede el, Diaspora va găsi calea de a comunica mai bine cu ţara.

„Oricâte start-up nation am face noi pentru diaspora, Guvernul României, la elita care este în ţara aceasta, trebuie ceva mai mult”, a punctat premierul.

În acest context, premierul a vorbit și despre experiența sa eșuată de posibil emigrant într-o țară europeană. El le-a povestit românilor din America despre cum a ratat ocazia să ajungă un membru respectat al diasporei. A preferat politica, care s-a dovedit a fi mai profitabilă pentru el și familia sa.

„Sunt pentru prima oară în Statele Unite mai mult de 24 de ore. Data trecută am fost doar într-un tranzit către America de Sud, într-un demers cu OSCE. Am încercat acum 30 de ani, la fel ca şi dumneavoastră, să fac parte din diaspora românească, undeva în Europa, în Marea Britanie. Nu am reuşit acest lucru. A încercat şi fratele meu. În Germania a stat vreo zece ani şi pe urmă a revenit în ţară împreună cu familia”, a spus premierul.