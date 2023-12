Marcel Ciolacu, pregătit pentru Cotroceni. Nu se teme nici de Eduard Hellvig

Fondurile din PNRR reprezintă cea mai importantă modalitate prin care România se poate dezvolta. Marcel Ciolacu, președintele PSD, spune că nu poate amâna adoptarea anumitor decizii politice, chiar dacă acestea pot afecta scorul partidului la următoarele alegeri.

Marcel Ciolacu își asumă măsurile luate în Guvern

Președintele PSD spune că nu poate să amâne anumite decizii politice, chiar dacă îl pot afecta la viitoarele alegeri:

”Mult prea mulți politicieni în România au luat decizii electorale și nici unul nu a câștigat. Toți au încercat să își conserve voturile, au evitat decizia și au dus-o mai încolo. Eu nu pot să evit deciziile!

Acesta își propune să îndeplinească cât mai multe puncte din PNRR:

„Eu am de îndeplinit jaloanele din PNRR, am de luat decizii. Dacă pierdem banii din PNRR și aderarea la OECD, atunci pot să mă duc la pescuit. Eu vreau să mă duc la pescuit, dar vreau să știu că am făcut ceea ce trebuie, să mă pot uita în ochii oamenilor să spun că am făcut tot ceea ce a trebuit.”, a explicat Marcel Ciolacu.

Eduard Hellvig spunea anterior că România lui Ciolacu nu este o țară ordonată

Fostul șef SRI, Eduard Hellvig, afirma că România lui Ciolacu „nu este o țară ordonată”. Acum, președintele PSD a transmis că este pregătit să îl aibă ca adversar politic:

„Avem nevoie de o Românie ordonată. Sunt ferm convins că o Românie ordonată nu poate să fie decât dacă este și bine coordonată. S-a transmis foarte clar de către electorat, că PSD-ul voia să ia totul, să câștige toate alegerile. S-a dovedit că am pierdut alegerile.

Este un lucru corect, mie îmi convine domnul Hellvig ca și adversar politic. Momentan, președintele PNL este Nicolae Ciucă.”, a mai spus Marcel Ciolacu, la Realitatea PLUS.

Marcel Ciolacu crede că are o echipă bună în jurul său care îl poate ajuta la alegerile prezidențiale

Întrebat dacă va candida la funcția de președinte al României la alegerile din 2024, liderul PSD nu a exclus total acest scenariu:

„Se cam știe în echipa mea că nu accept yesmeni. Singurul lucru pe care mi-l doresc e să mă ajute. Am o echipa bună. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Discuția va trebui să o am cu colegii mei, nu poți lua decizii fără cifre. Trebuie să am o discuție cu colegii mei”, a mai transmis prim-ministrul.

Marcel Ciolacu spune că nu a avut în plan să fie premier:

„Eu nu mi-am dorit să fiu nici premier. Când am fost consilier local la Buzău, nu am avut o proiecție că voi deveni premier. Nu sunt foarte convins (de alegerea drept candidat PSD la prezidențiale, n.r.)”, a mai precizat Marcel Ciolacu.